Xung đột vũ trang toàn cầu tăng cao kỷ lục kể từ Thế chiến II

ANTD.VN - Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) ngày 9-6 cho biết, số cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra trên thế giới đã lên mức cao nhất kể từ Thế chiến II, với số người thiệt mạng tăng vọt và nhiều quốc gia đồng thời tham gia nhiều cuộc chiến.

Thành phố Tyre, Lebanon, bị không kích tàn phá tháng 6-2026

Theo công bố của PRIO, năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang giữa các quốc gia. Đây là con số cao nhất kể từ khi PRIO bắt đầu ghi nhận có hệ thống từ năm 1946.

Tổng cộng khoảng 245.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến chiến tranh vào năm 2025 khiến năm này trở thành một trong những năm chết chóc nhất trong nhiều thập kỷ gần đây.

“Thế giới ngày nay bị chia cắt hơn nhiều”, các nhà nghiên cứu PRIO nhận định. Theo các nhà nghiên cứu, số lượng các cuộc chiến tranh diễn ra đồng thời là “chưa từng có”, do cả các cuộc khủng hoảng kéo dài và các đợt bùng phát xung đột quy mô lớn mới.

Báo cáo dẫn chứng sự leo thang xung đột ở Ukraine, chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và cuộc nội chiến ở Sudan.

Số cuộc xung đột giữa các quốc gia trong năm 2025 đã tăng gấp đôi so với năm trước, lên mức kỷ lục 8 cuộc xung đột. Các cuộc đụng độ được nêu có Ấn Độ - Pakistan, Afghanistan - Pakistan và Campuchia - Thái Lan...

65 cuộc xung đột trải rộng khắp 35 quốc gia. Nhiều nước phải gánh nhiều cuộc chiến cùng lúc. Như Israel đồng thời liên quan đến xung đột ở Gaza, Syria, Lebanon, Iran và Yemen. Myanmar, Pakistan và Nigeria cũng đối mặt hơn một cuộc xung đột vũ trang.

Châu Phi là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.

PRIO cho biết chỉ riêng từ năm 2021 đến 2025, hơn 930.000 người đã chết trong các cuộc xung đột - con số gần bằng tổng số tử vong được ghi nhận trong hai thập kỷ trước đó.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự kết hợp giữa xung đột kéo dài chưa được giải quyết và các cuộc chiến mới bùng phát đã đẩy thế giới vào trạng thái phân mảnh an ninh cao nhất trong gần 80 năm qua.