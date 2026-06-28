Mỹ: Giáo chủ giáo phái đa thê lĩnh thêm án vụ nhốt bé gái trong thùng xe tải

ANTD.VN - Samuel Bateman, người đứng đầu một nhánh của giáo phái đa thê tai tiếng tại Mỹ, vừa bị tòa án bang Arizona kết án với loạt tội danh bạo hành trẻ em.

Samuel Bateman đang phải chấp hành bản án 50 năm tù

Trước đó, đối tượng này đang phải chấp hành bản án 50 năm tù vì hành vi cưỡng bức và xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

Vụ án gây rúng động này bắt nguồn từ một chiếc thùng xe tải ngột ngạt, không có lỗ thông hơi, được phát hiện khi Bateman đang vận chuyển các bé gái xuyên qua bang Arizona vào năm 2022.

Vào tháng 8-2022, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe tải có dấu hiệu bất thường và lập tức báo cho cơ quan chức năng sau khi kinh hãi nhìn thấy những ngón tay nhỏ bé của trẻ em đang cố gắng thò qua khe hở của cánh cửa thùng xe.

Cảnh sát đã chặn giữ phương tiện của Samuel Bateman khi đối tượng này đang di chuyển qua thành phố Flagstaff.

Tiến hành khám xét thùng xe tải chở hàng kín mít, cảnh sát bàng hoàng phát hiện 3 bé gái độ tuổi từ 11-14 bị nhốt bên trong.

Không gian ngột ngạt này có một nhà vệ sinh tự chế, một chiếc ghế sofa và vài chiếc ghế cắm trại.

Trước khi đối mặt với phiên tòa, Samuel Bateman đã bị kết án 50 năm tù trong một vụ án cấp liên bang với cáo buộc lạm dụng tình dục các bé gái mới chỉ 9 tuổi.

Bateman thậm chí còn lập âm mưu bắt cóc các nạn nhân nhỏ tuổi ngay khi các em đang được các cơ quan bảo vệ trẻ em chăm sóc đặc biệt.

Toàn bộ tội ác và sự thao túng tâm lý của kẻ tự xưng là "tiên tri" này đã trở thành chủ đề chính của bộ phim tài liệu điều tra dài tập được phát hành trên nền tảng Netflix mang tên "Trust Me: The False Prophet" (Hãy tin tôi: Kẻ tiên tri giả tạo).

Trước đây, Bateman từng tuyên bố có hơn 20 "người vợ tâm linh", trong đó có tới 10 cô gái dưới 18 tuổi. Hắn cũng là một trong những người thân tín của Warren Jeffs - cựu thủ lĩnh của giáo phái, kẻ hiện đang thụ án tù chung thân tại bang Texas vì tội xâm hại tình dục trẻ em.

Cơ quan chức năng liên bang cho biết, Bateman đã di chuyển liên tục giữa các bang Arizona, Utah, Colorado và Nebraska để xây dựng mạng lưới chân rết tách từ một giáo phái duy trì tục đa thê vốn đã bị Giáo hội chính thống nghiêm cấm từ năm 1890.

Tại phiên tòa vừa diễn ra, Samuel Bateman đã tự bào chữa cho bản thân. Hắn thừa nhận biết rõ các bé gái bị nhốt trong thùng xe tải nóng nực suốt nhiều giờ đồng hồ và điều kiện tồi tệ, nhưng liên tục tìm cách giảm nhẹ hành vi.

"Tôi tin vào tay lái của mình. Mỗi lần bước lên xe, tôi đều cầu xin Chúa ban phước lành", hắn nói đồng thời giả vờ "sốc nặng" khi biết các bé gái vẫn ở trong thùng xe lúc bị cảnh sát dừng xe.

Công tố viên Eric Ruchensky nhấn mạnh: "Một người có nhận thức bình thường đều biết rằng không ai được phép nhốt con người vào trong một chiếc thùng xe thiết kế để chở hàng hóa giữa ngày hè nắng nóng mà không có lấy một lỗ thông hơi".

Hội đồng bồi thẩm đoàn đã mất chưa đầy 40 phút nghị án để đưa ra phán quyết tuyên bố Samuel Bateman phạm 3 tội danh bạo hành trẻ em nghiêm trọng.

Mỗi tội danh phải đối mặt với mức án bắt buộc từ 4 đến 8 năm tù giam. Phiên tòa tuyên án chính thức được ấn định vào ngày 25-8 tới.