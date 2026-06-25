Vụ bắt giữ khẩn cấp Giáo chủ giáo phái Shincheonji gây chấn động chính trường Hàn Quốc

ANTD.VN - Tòa án Thủ đô Seoul, Hàn Quốc vừa ra lệnh bắt giam người đứng đầu giáo phái bí ẩn Shincheonji với cáo buộc thao túng chính trường, ép buộc hàng chục nghìn tín đồ gia nhập một đảng chính trị lớn, vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Đảng chính trị của quốc gia này.

Ông Lee Man-hee, lãnh đạo Giáo hội Shincheonji

Theo thông báo từ Tòa án Trung tâm Seoul ngày 25-6, lệnh bắt giữ đối với ông Lee Man-hee, 94 tuổi, Giáo chủ của Giáo hội Tân Thiên Địa (Shincheonji), đã được phê chuẩn do "lo ngại nguy cơ tiêu hủy chứng cứ". Lệnh bắt được thực hiện vào tối muộn ngày 24-6, và đối tượng lập tức bị áp giải vào trại tạm giam.

Hồ sơ truy tố cáo buộc ông Lee Man-hee đã lợi dụng ảnh hưởng tôn giáo để thao túng chính trường, ép buộc hơn 50.000 tín đồ của mình phải ký đơn gia nhập đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024.

Các hành vi phạm tội này diễn ra trong thời gian đảng PPP đang là đảng cầm quyền dưới sự điều hành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Ông Yoon đã bị phế truất khỏi cương vị vào năm ngoái và bị kết tội phản quốc sau sắc lệnh thiết quân luật chớp nhoáng đầy tranh cãi hồi tháng 12-2024. Cựu Tổng thống hiện vẫn đang bị giam giữ trong quá trình kháng cáo bản án tù chung thân.

Giáo phái Shincheonji ngay sau đó đã phát đi thông điệp bày tỏ đáng tiếc sâu sắc trước quyết định của tòa án. Tổ chức này cho rằng rằng cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài liệu qua nhiều đợt khám xét trước đó, đồng thời với thể trạng của một người già 94 tuổi, ông Lee hoàn toàn không có nguy cơ bỏ trốn.

Giáo phái này tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực pháp lý để chứng minh sự trong sạch của giáo chủ tại phiên tòa sắp tới.

Vụ bắt giữ Giáo chủ Lee Man-hee là một phần trong chiến dịch điều tra quy mô lớn được các công tố viên và cảnh sát Hàn Quốc phối hợp điều tra từ tháng 1-2026, nhằm bóc gỡ các mối liên kết ngầm, cấu kết bất hợp pháp giữa các tổ chức tôn giáo và giới chính trị gia.

Trước ông Lee, các công tố viên Hàn Quốc cũng đã khởi tố bà Han Hak-ja, người đứng đầu Giáo hội Thống nhất (Unification Church), với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hối lộ vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol để đổi lấy các đặc quyền kinh tế.

Vào tháng 4 vừa qua, tòa phúc thẩm đã tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee 4 năm tù giam với tội danh nhận các món quà xa xỉ từ đại diện giáo phái này.

Được thành lập vào năm 1984, Shincheonji nổi tiếng với những diễn giải riêng biệt về Kinh thánh và liên tục đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc.

Các nhà nghiên cứu tôn giáo cho biết giáo phái này tuyên bố ông Lee là người kế thừa vị trí của Chúa Jesus và sẽ đưa 144.000 người cùng lên thiên đàng vào Ngày Phán xét.

Trước đây, giáo phái này từng là tâm điểm phẫn nộ của người dân Hàn Quốc trong giai đoạn đầu đại dịch Covid-19, khi các thành viên của tổ chức này từ chối hợp tác y tế và chiếm tới hơn một nửa tổng số ca mắc đại dịch của toàn nước này thời điểm đó.