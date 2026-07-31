Mỹ: Cha của thiếu niên xả súng trường học bị kết án 15 năm tù

ANTD.VN - Một tòa án bang Georgia, Mỹ ngày 30-7 đã tuyên phạt 15 năm tù đối với Colin Gray, cha của thiếu niên gây ra vụ xả súng tại trường trung học Apalachee năm 2024. Đây là một trong một vụ án hiếm hoi mà phụ huynh bị kết tội vì hành vi phạm tội của con mình.

Ông Colin Gray

Colin Gray, 55 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ hai, ngộ sát và một số tội danh khác sau khi bồi thẩm đoàn xác định ông đã tặng cho con trai Colt Gray khẩu súng trường kiểu AR-15 làm quà Giáng sinh năm 2023, dù trước đó đã có nhiều cảnh báo rằng thiếu niên này từng đe dọa thực hiện một vụ xả súng tại trường học.

Vụ xả súng xảy ra vào tháng 9-2024 tại trường Trung học Apalachee ở thị trấn Winder, bang Georgia, khiến 2 học sinh 14 tuổi, 2 giáo viên thiệt mạng và làm 9 người khác bị thương.

Ngày 28-7, Colt Gray, hiện 16 tuổi, đã nhận tội và bị tuyên án tù chung thân không có khả năng được ân xá.

Colt Gray tại phiên tòa ngày 9-1-2025, bị kết án tù chung thân vì vụ xả súng trường học ngày 4-9-2024

Tại phiên tuyên án đối với người cha, Thẩm phán Nicholas Primm cho rằng Colin Gray đã không hoàn thành trách nhiệm của một bậc phụ huynh.

"Ông đã thất bại với tư cách là một người cha. Những dấu hiệu cảnh báo ngày càng rõ ràng, nhưng ông không đưa con đi điều trị và cũng không tước quyền tiếp cận súng của nó", thẩm phán nhấn mạnh.

Theo tòa án, việc ông Gray không tạo được môi trường sống ổn định cho con không phải là căn cứ dẫn đến bản án. Điều khiến ông bị kết tội là đã phớt lờ các cảnh báo và vẫn để con trai tiếp cận vũ khí.

Các vụ xả súng tại trường học tiếp tục là vấn đề nhức nhối ở Mỹ. Trong những năm gần đây, trách nhiệm của cha mẹ trong các vụ xả súng hàng loạt ngày càng được chú ý.

Năm 2024, cha mẹ của thiếu niên gây ra vụ xả súng tại một trường trung học ở bang Michigan năm 2021 đã bị kết án từ 10 đến 15 năm tù về tội ngộ sát. Đây là vụ án đầu tiên tại Mỹ mà cha mẹ của một kẻ xả súng trong trường học bị kết tội vì hành vi của con mình.

Theo truyền thông Mỹ, Colin Gray là phụ huynh đầu tiên bị kết tội giết người liên quan đến vụ xả súng do chính con mình thực hiện.