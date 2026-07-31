Hàn Quốc hoàn tất phát triển máy bay chiến đấu KF-21 nội địa đầu tiên

ANTD.VN - Ngày 30-7, Hàn Quốc chính thức hoàn tất việc phát triển máy bay chiến đấu KF-21 nội địa đầu tiên, hơn một thập kỷ sau khi khởi động dự án thay thế phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ của nước này.

Máy bay chiến đấu KF-21 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Sự kiện kỷ niệm hoàn thành dự án phát triển máy bay chiến đấu nội địa diễn ra tại trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) ở Sacheon, cách Seoul khoảng 300 km về phía Nam, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết.

Dự án trị giá 8,8 nghìn tỷ won (6,04 tỷ USD) này chính thức được khởi động vào năm 2015 để thay thế phi đội tiêm kích F-4 và F-5 do Mỹ sản xuất của Không quân Hàn Quốc.

Dự án đã chứng kiến ​​sự ra mắt nguyên mẫu KF-21 đầu tiên vào tháng 4-2021, và máy bay tiêm kích này đã vượt qua đánh giá cuối cùng về khả năng chiến đấu vào tháng 5 năm nay, đáp ứng tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho các nhiệm vụ. Kể từ đó, các quan chức đã thực hiện hơn 1.600 chuyến bay thử nghiệm mà không xảy ra bất kỳ tai nạn nào.

“Thành công của KF-21 là một thành tựu rực rỡ, có được nhờ mồ hôi và nước mắt của các kỹ thuật viên, cũng như sự ủng hộ của công chúng, những người tin tưởng vào sức mạnh kỹ năng kỹ thuật của chúng ta”, Giám đốc DAPA, ông Lee Yong-cheol cho biết.

“Chúng ta sẽ thúc đẩy sự ưu việt của máy bay KF-21 và một lần nữa chứng minh sức mạnh của quốc gia bằng cách đạt được quốc phòng tự chủ thông qua độc lập về công nghệ”, ông nói thêm.

DAPA dự kiến ​​sẽ bàn giao lô máy bay chiến đấu KF-21 đầu tiên gồm 40 chiếc, chủ yếu được trang bị khả năng không chiến, cho Không quân Hàn Quốc vào năm 2028. Cơ quan này đặt mục tiêu sản xuất thêm 80 máy bay nữa với các tính năng được nâng cấp vào năm 2032, đưa tổng cộng 120 chiếc vào biên chế trong lực lượng Không quân Hàn Quốc.