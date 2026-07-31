Sông Danube cạn trơ đáy vì hạn hán lịch sử ở châu Âu

Mực nước sông Danube ở Novi Sad, Serbia xuống mức thấp nhất, ngày 30-7-2026

Trong khi các vụ cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Pháp và Tây Ban Nha, Tây Âu đối mặt với một đợt nắng nóng mới, khu vực Trung Âu cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán kéo dài.

Phần lớn khu vực Trung Âu đã trải qua đợt hạn hán kéo dài trong suốt năm nay. Các đợt nắng nóng liên tiếp đã đẩy nhanh quá trình bốc hơi và khiến các tuyến đường thủy bị khô cạn.

Sông Danube đoạn qua Corabia, Romania nhô doi cát do mực nước thấp kỷ lục

Theo Cơ quan Quản lý nguồn nước Hungary, sáng 30-7, mực nước sông Danube tại Thủ đô Budapest chỉ còn 23 cm, thấp hơn mức thấp kỷ lục 33 cm được ghi nhận vào năm 2018. Dự báo, mực nước sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới do không có mưa đáng kể, trong khi nhiệt độ tại khu vực có thể vượt 38 độ C.

Sông Danube dài khoảng 2.850km, chảy qua 10 quốc gia từ miền Tây Nam nước Đức đến Biển Đen. Mực nước xuống thấp đã làm lộ ra nhiều bãi cát, ghềnh đá và cả những xác tàu đắm vốn nằm dưới lòng sông suốt nhiều thập kỷ.

Những con thuyền nằm trên cạn do nước sông Danube ở Petrovaradin, Serbia xuống thấp kỷ lục

Tại Budapest, chân cầu Margaret - khu vực thường ngập dưới mặt nước - nay đã trở thành một bãi cát rộng. Nhiếp ảnh gia Gabor Kertesz cho biết khung cảnh những tảng đá trơ trọi và các doi cát khô cạn ngay giữa dòng Danube là hình ảnh hiếm thấy, phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán.

Lòng sông bị thu hẹp do mực nước xuống thấp ở Roseti, Romania, ngày 29-7-2026

Mực nước xuống thấp cũng gây khó khăn lớn cho hoạt động giao thông đường thủy. Nhiều tàu chở hàng buộc phải giảm tải hoặc tạm dừng khai thác do nguy cơ mắc cạn, trong khi các tàu du lịch trên sông Danube phải điều chỉnh lịch trình hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch và vận tải tại nhiều quốc gia dọc tuyến sông.

Các nhà khoa học nhận định hiện tượng này là một trong những minh chứng rõ nét cho tác động của biến đổi khí hậu đối với châu Âu, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và cháy rừng ngày càng diễn ra thường xuyên và với cường độ lớn hơn.