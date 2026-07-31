Italy đề nghị loại Tây Ban Nha khỏi Khu vực Schengen vì khủng hoảng di cư

ANTD.VN - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 30-7 kêu gọi đình chỉ Tây Ban Nha khỏi Khu vực Schengen sau khi hàng nghìn người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha giáp Morocco, khiến tranh cãi về chính sách nhập cư trong Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục gia tăng.

Hình ảnh những người di cư tới bờ biển của vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, sau khi bơi vòng qua hàng rào biên giới giữa Marocco và Tây Ban Nha, tại Ceuta vào ngày 30-7-2026

Phát biểu trên mạng xã hội X, Thủ tướng Meloni cho biết Chính phủ Italy đang triệu tập các cơ quan chức năng để xem xét tình hình và sẵn sàng áp dụng các biện pháp đặc biệt, trong đó có khả năng đình chỉ việc áp dụng Hiệp định Schengen đối với Tây Ban Nha.

Theo Thủ tướng Italy, những hình ảnh ghi lại tại Ceuta là "gây sốc", khi hàng nghìn người di cư, trong đó có nhiều trẻ em, phải bơi qua biển để tìm cách vào vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Chính quyền Ceuta cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong hành trình vượt biển này.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng kêu gọi đóng cửa Khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha. Ông cho rằng tình trạng nhập cư bất hợp pháp và không được kiểm soát đang đe dọa an ninh quốc gia.

Ông Tajani đồng thời chỉ trích quyết định của Madrid cấp quốc tịch Tây Ban Nha, đồng nghĩa với quốc tịch Liên minh châu Âu, cho hơn 500.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, cho rằng động thái này có thể khuyến khích hoạt động buôn người.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Luis Albares bác bỏ các chỉ trích từ phía Italy, cáo buộc Rome đang lợi dụng vấn đề nhập cư để phục vụ mục đích chính trị.

Ông nhấn mạnh những phát biểu như vậy là "không phù hợp" giữa hai quốc gia đối tác và đồng minh trong EU, đồng thời kêu gọi Italy thể hiện tinh thần đoàn kết châu Âu thay vì đưa ra các phát ngôn như vậy.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini còn đưa ra đề xuất cứng rắn hơn khi kêu gọi tạm đình chỉ toàn bộ Khu vực Schengen nhằm kiểm soát làn sóng di cư đang gia tăng vào châu Âu.

Khu vực Schengen hiện gồm 29 quốc gia châu Âu, cho phép người dân và hàng hóa di chuyển tự do mà không phải kiểm soát tại các cửa khẩu nội khối.