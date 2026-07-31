Mỹ trình chiếu bản đồ châu Phi gắn sai tên tất cả các quốc gia tại hội nghị quốc tế

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng xin lỗi sau khi một bản đồ châu Phi gắn sai tên tất cả các quốc gia được trình chiếu tại Hội nghị quốc tế AIDS 2026 ở Rio de Janeiro, Brazil gây phản ứng mạnh từ các đại biểu và giới chuyên gia.

Hình ảnh bản đồ châu Phi do Mỹ trình chiếu trong một bài thuyết trình tại hội nghị toàn cầu ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 26-7-2026, trong đó các quốc gia bị gắn tên sai vị trí

Sự cố xảy ra trong phần trình bày của Đặc phái viên y tế Mỹ Jeff Graham về các thỏa thuận hợp tác y tế mới giữa Washington và các quốc gia châu Phi. Đoạn video cho thấy bản đồ xuất hiện giữa bài thuyết trình với hàng loạt lỗi địa lý nghiêm trọng.

Trong bản đồ này, Nigeria bị đặt sâu trong sa mạc Sahara và trở thành quốc gia không giáp biển; Mozambique bị chuyển lên khu vực Sừng châu Phi; Bờ Biển Ngà bị đưa sang phía Đông lục địa, trong khi một số quốc gia khác cũng bị gắn sai vị trí hoặc hiển thị không chính xác. Tất cả các quốc gia được đánh dấu trên bản đồ đều bị gắn nhầm tên.

Reuters cho thấy hình ảnh bản đồ có chứa watermark của OpenAI - dấu hiệu cho thấy nó được tạo bằng các công cụ AI. OpenAI cho biết đang xem xét vụ việc.

Trong thông báo gửi báo giới, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận đây là "một sai sót đáng tiếc", cho biết một thành viên trong nhóm đã chỉnh sửa gấp bộ slide ngay trước buổi thuyết trình và cơ quan này "chịu hoàn toàn trách nhiệm" về sự nhầm lẫn cũng như những hiểu lầm gây ra đối với các đại biểu, đặc biệt là các đối tác châu Phi.

Sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi nhiều người tham dự chụp ảnh màn hình bài trình chiếu. Nhiều chuyên gia chỉ trích đây không chỉ là một lỗi kỹ thuật mà còn thể hiện sự thiếu cẩn trọng trong một hội nghị quốc tế có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao đến từ châu Phi.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, dù xảy ra sự cố, các cuộc thảo luận tại hội nghị vẫn diễn ra hiệu quả và Washington tiếp tục cam kết hợp tác với các nước châu Phi trong cuộc chiến chống HIV/AIDS thông qua chương trình PEPFAR và các sáng kiến y tế toàn cầu.