Nhà leo núi nổi tiếng thế giới mất tích sau vụ lở tuyết ở Pakistan

ANTD.VN - Nhà leo núi nổi tiếng thế giới Nirmal Purja - cựu thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Anh - nằm trong số 10 người được cho là mất tích sau vụ lở tuyết xảy ra tại Broad Peak ở Pakistan, một trong những ngọn núi cao nhất thế giới.

Nhà leo núi nổi tiếng thế giới Nirmal Purja

Ông Purja, người gốc Nepal, còn được biết đến với tên Nims Dai, đã làm nên lịch sử vào năm 2019 khi chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao hơn 8.000 mét trên thế giới chỉ trong hơn 6 tháng.

Câu lạc bộ Leo núi Pakistan đã nhận được thông tin “vô cùng đáng lo ngại” vào ngày 30-7 rằng một vụ lở tuyết đã xảy ra với nhóm leo núi do ông Purja, 43 tuổi, dẫn đầu. Phó chủ tịch câu lạc bộ, Karrar Haidri, cho biết kể từ đó họ không nhận được liên lạc nào từ các nhà leo núi này.

Nhóm gồm 5 nhà leo núi người Nepal, 1 người Mỹ, 1 người Pakistan, 1 1 người Oman và 1 người Trung Quốc. Một nhà leo núi nước ngoài khác cũng là thành viên của nhóm, ông Haidri nói.

Câu lạc bộ leo núi này đã liên hệ với các quan chức chính quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, bao gồm việc triển khai trực thăng nếu thời tiết cho phép.

“Câu lạc bộ cầu nguyện cho sự an toàn và việc cứu hộ thành công tất cả các nhà leo núi, bày tỏ sự đoàn kết với gia đình họ cũng như cộng đồng leo núi quốc tế trong thời điểm khó khăn này”, câu lạc bộ Leo núi Pakistan cho biết.

Broad Peak cao 8.047 mét thuộc dãy Karakoram là ngọn núi cao thứ 12 trên thế giới.

Tên tuổi của nhà leo núi Purja được nhiều người biết đến sau khi ông tham gia bộ phim tài liệu của Netflix năm 2021 ghi lại nỗ lực chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới trong vòng chưa đầy 1 năm. Kỷ lục trước đó là 7 năm. Theo tờ Guardian, ông gia nhập quân đội Anh năm 2003 và trở thành lính thủy đánh bộ Hoàng gia năm 2009.