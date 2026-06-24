Vụ xả súng kinh hoàng tại thư viện Mỹ: 2 người tử vong, ám ảnh 'bóng ma thảm sát Columbine'

ANTD.VN - Một vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại chi nhánh Thư viện quận Butte ở thành phố Chico, bang California (Mỹ) khiến hai người đàn ông thiệt mạng. Nghi phạm thực hiện vụ tấn công trong trang phục mô phỏng kẻ sát nhân trong vụ thảm sát trường học Columbine chấn động.

Hiện trường vụ xả súng bị phong tỏa

Theo thông tin từ cơ quan chức năng ngày 23-6, nghi phạm được xác định là Bradley Scott Sayer, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Trung học Chico.

Đối tượng đã đi khảo sát bên trong tòa nhà thư viện, sau đó quay trở lại xe ô tô cá nhân lấy súng rồi quay lại nổ súng tước đi sinh mạng của các nạn nhân trong vụ tấn công chớp nhoáng.

Cảnh sát trưởng thành phố Chico, ông Billy Aldridge cho biết, những tiếng súng nổ và tiếng thét kinh hoàng của những người có mặt tại hiện trường có thể được nghe thấy rất rõ ràng thông qua cuộc gọi khẩn cấp 911 vào tối 23-6.

Lực lượng phản ứng nhanh đã có mặt kịp thời và khống chế thành công đối tượng chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút kể từ khi nhận được cuộc gọi đầu tiên.

Đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chi nhánh Sacramento, ông Sid Patel cho biết, nghi phạm bắn một người đàn ông ngay tại lối ra vào thư viện, sau đó tiến vào bên trong tòa nhà, bắn nhiều phát đạn loạn xạ rồi bắn tiếp một nạn nhân khác.

Danh tính hai nạn nhân tử vong là ông Jacob Hull (46 tuổi) và ông Robert Johnson (74 tuổi).

Anh Benjamin Heneberry, em trai của nạn nhân Hull cho biết, anh trai mình vừa đưa con gái của bạn gái đến thư viện và đang ngồi trên một chiếc ghế băng ngay phía ngoài cửa thì bất ngờ bị sát hại.

Cô bé 7 tuổi may mắn không trúng đạn nhưng bị ngã gây chấn thương nhẹ và phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng.

Khi cảnh sát tiến vào từ cửa trước, nghi phạm Sayer đã tìm cách tháo chạy ra bằng lối cửa sau của thư viện. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát bố trí chốt chặn dày đặc xung quanh tòa nhà đã lập tức khống chế đối tượng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ khẩu súng trên sàn thư viện và hai khẩu súng khác trong xe ô tô của nghi phạm. Toàn bộ số vũ khí này được đăng ký dưới tên của gia đình đối tượng. Sayer hiện đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Butte với cáo buộc hai tội danh giết người.

Cảnh sát xác định đối tượng hành động đơn độc và không có bất kỳ mối quan hệ hay quen biết nào từ trước với các nạn nhân.

Vụ xả súng khiến dư luận Mỹ rúng động khi thủ phạm mặc chiếc có in dòng chữ "Natural Selection" (chọn lọc tự nhiên). Đây được xem là biểu trưng lập dị, giống dòng chữ trên áo Eric Harris - một trong hai thủ phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại trường Trung học Columbine vào năm 1999 ở bang Colorado mặc khi gây án.

Qua điều tra các hoạt động trên mạng xã hội, cảnh sát nhận định Sayer là một "người hâm mộ cuồng nhiệt và lâu năm" của vụ thảm sát Columbine. Bạn học cũ của Sayer cho biết nghi phạm là người thông minh, nhưng có tính cách khá lập dị, có xu hướng bài xích xã hội và không có bạn thân.