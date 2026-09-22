Một giờ tra cứu dữ liệu dân cư, tìm thấy người thân cho cụ bà 66 tuổi đi lạc

ANTD.VN - Rời nhà từ 5h sáng giữa cơn lẫn tuổi già, cụ bà 66 tuổi đi lạc nhiều cây số. Sau một giờ rà soát dữ liệu dân cư, lực lượng công an cơ sở ở Hà Nội đã đưa cụ về nhà an toàn.

Lá thư của chị Trang cảm ơn Công an phường Xuân Đỉnh

5h15 sáng 20/9, khi trời còn tờ mờ, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài (66 tuổi, trú tại khu đô thị IA20, phường Phú Thượng, Hà Nội) bước ra khỏi nhà rồi mất hút. Căn bệnh suy giảm trí nhớ của tuổi già khiến bà không còn nhớ nổi đường về. Thức giấc không thấy mẹ đâu, chị Bùi Thị Huyền Trang cùng người thân hoảng hốt chia nhau đi tìm khắp các ngõ phố, bến xe buýt và các khu dân cư lân cận.

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong vô vọng. Giữa dòng người và xe cộ tấp nập buổi sáng, gia đình càng thêm sốt ruột, lo lắng cho sức khỏe của người già khi trên người bà không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Đến 9h30 cùng ngày, tại khu vực phường Xuân Đỉnh, lực lượng chức năng phát hiện một cụ bà tóc bạc, mặc bộ đồ mặc nhà hoa văn sẫm màu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoang mang. Cụ không nhớ nổi mình đến từ đâu, đi bằng cách nào và người thân tên gì. Cán bộ trực ban nhanh chóng đưa cụ về trụ sở Công an phường Xuân Đỉnh để chăm sóc.

Nhận thấy cụ bà vừa mệt vừa đuối sức sau chặng đường dài đi bộ, cán bộ công an phường chuẩn bị nước uống, bánh ngọt, ân cần hỏi han nhằm giúp cụ ổn định tinh thần. Thượng úy Trần Trọng Đức kiên trì trò chuyện, khéo léo gợi mở từng chi tiết nhỏ còn sót lại trong trí nhớ của bà Hoài.

Từ vài mẩu thông tin đứt quãng không rõ ràng, cán bộ trực ban lập tức đối chiếu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời liên hệ xác minh thông tin với công an các địa bàn lân cận. Nhờ dữ liệu số chuẩn xác cùng sự chủ động của cán bộ tiếp nhận, danh tính, địa chỉ nơi ở của bà cụ và số điện thoại người nhà nhanh chóng được làm rõ.

10h30, đúng một tiếng đồng hồ sau khi cụ bà được đưa về trụ sở, người thân đã tức tốc có mặt. Nhìn thấy mẹ ngồi an toàn bên bàn nước trực ban, con trai bà Hoài xúc động không kìm được nước mắt.

Chứng kiến người thân được chăm sóc chu đáo và trở về an toàn, ngay tại trụ sở công an, chị Bùi Thị Huyền Trang đã viết lá thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Công an phường Xuân Đỉnh cùng cá nhân Thượng úy Trần Trọng Đức.

Để phòng ngừa những tình huống tương tự, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi bị lẫn hoặc suy giảm trí nhớ nên may sẵn miếng vải ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại người thân vào mặt trong cổ áo, hoặc chuẩn bị thẻ thông tin, vòng đeo tay định vị. Việc làm đơn giản này sẽ giúp người dân xung quanh và lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ khi người già chẳng may đi lạc.