Morocco siết biên giới Ceuta sau tin giả kích động làn sóng vượt biên mới

ANTD.VN - Nhà chức trách Morocco thông báo triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra làn sóng vượt biên trái phép mới vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, sau khi phát hiện hàng loạt thông tin sai lệch trên mạng xã hội kêu gọi người dân tập trung vượt biên ngày 15-8.

Lực lượng an ninh đứng canh gác tại Fnideq, Morocco, ngày 1-8-2026

Trong hơn một tuần qua, nhiều bài đăng trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng cửa khẩu giữa thành phố Fnideq của Morocco và Ceuta sẽ được mở vào ngày 15-8, thời điểm Tây Ban Nha bước vào một kỳ nghỉ lễ.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Morocco Rachid El Khalfi ngày 12-8 khẳng định, nhà chức trách đã thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để ngăn chặn các nỗ lực vượt biên trái phép và phát hiện những người có ý định tham gia.

Theo Bộ Nội vụ Morocco, những ngày gần đây xuất hiện nhiều bài đăng và tin nhắn ẩn danh trên mạng xã hội kích động tổ chức các cuộc vượt biên tập thể trái phép vào Ceuta. Nhà chức trách cảnh báo sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý đối với những người phát tán lời kêu gọi này.

Một nhóm người bị nghi có liên quan đã được triệu tập để phục vụ điều tra.

Người di cư xếp hàng chờ nhận thức ăn sau các cuộc vượt biên ồ ạt từ Morocco vào lãnh thổ Tây Ban Nha ngày 3-8-2026

Trong vài ngày cuối tháng 7 vừa qua, khoảng 72.000 người, phần lớn là công dân Morocco, đã vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ này. Đây là con số cao kỷ lục, dù phần lớn sau đó đã được đưa trở lại Morocco.

Theo chính quyền Ceuta, khoảng 2.000 người từ đợt vượt biên cuối tháng 7 vẫn còn ở lại vùng lãnh thổ Tây Ban Nha, trong đó có khoảng 1.000 trẻ vị thành niên không có người đi cùng. Bộ Nội vụ Morocco đã đề nghị phía Tây Ban Nha đẩy nhanh quá trình đưa những trẻ này trở về.

Cuộc khủng hoảng di cư hồi tháng 7 cũng gây thương vong lớn. Morocco cho biết đã tìm thấy thi thể 11 người sau sự việc, trong khi phía Tây Ban Nha thông báo ít nhất 80 người thiệt mạng.

Ceuta nằm trên bờ biển Bắc Phi nhưng thuộc chủ quyền Tây Ban Nha và có đường biên giới trên bộ với Morocco. Cùng với Melilla, đây là một trong những cửa ngõ đặc biệt nhạy cảm trên tuyến di cư từ châu Phi vào Liên minh châu Âu.