Nga tấn công trung tâm hậu cần của Ukraine ở Kiev

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 11-8 thông báo, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào những cơ sở liên quan đến quân sự ở Kiev và Zaporozhye do Ukraine kiểm soát.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine xác nhận vụ tấn công của Nga diễn ra trong đêm 10-8. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công sử dụng vũ khí mặt đất có độ chính xác cao đã bắn trúng nhà ga Nova Poshta ở Kiev. Đây là một tổ hợp mà phía Nga cho là được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm các bộ phận cho máy bay không người lái (UAV) tầm xa và tầm trung, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử.

Ngoài ra, trung tâm hậu cần vận tải Kiev-3, một địa điểm rộng khoảng 50.000 mét vuông, lưu trữ tới 15.000 máy bay không người lái tấn công FPV - một số được trang bị camera chụp ảnh nhiệt - cùng với các trạm và bộ phận điều khiển mặt đất, cũng bị tấn công.

Tại Zaporozhye, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, lực lượng Nga đã tấn công nhà máy thép Zaporozhstal. Đây là nhà sản xuất thép cán phẳng hàng đầu dùng để sản xuất áo giáp và xe cộ của Ukraine.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine xác nhận vụ tấn công diễn ra trong đêm 10-8, đồng thời cho biết cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev đã làm một người bị thương. Cơ quan này cho biết thêm đám cháy đã bùng phát tại nhà kho ở quận Shevchenkovsky nhưng sau đó đã được dập tắt.

Chính quyền địa phương Ukraine ở Zaporozhye cho biết lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp sử dụng tên lửa và bom dẫn đường vào trung tâm khu vực, làm hư hại một số cơ sở phi dân cư và các tòa nhà dân cư, khiến 6 người thiệt mạng và 52 người bị thương.

Trong khi đó, Ukraine cũng đã triển khai các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 396 máy bay không người lái của Ukraine tại 15 khu vực.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin nói rằng 237 máy bay không người lái đã bị phát hiện đang tiến về khu vực Thủ đô của Nga, đồng thời cho biết thêm hầu hết UAV này bị vô hiệu hóa từ xa, 13 UAV trong số chúng đã bị phá hủy khi tiếp cận gần hơn.