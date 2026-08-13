Cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, 'kiến trúc sư' cải cách kinh tế Trung Quốc, qua đời ở tuổi 98

ANTD.VN - Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, người có ảnh hưởng lớn đối với quá trình cải cách kinh tế và hội nhập của Trung Quốc vào cuối thế kỷ XX, đã qua đời ở tuổi 98.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

Theo Tân Hoa xã, ông Chu Dung Cơ qua đời vì bệnh tại Bắc Kinh vào khoảng 11h ngày 12-8.

Giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 đến 2003, ông Chu Dung Cơ được biết đến với phong cách quyết đoán, thẳng thắn và là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy hàng loạt cải cách kinh tế sâu rộng.

Ông đặc biệt nổi tiếng với việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và dẫn dắt nỗ lực đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tiếp nối những cải cách, ông Chu Dung Cơ thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả và khả năng sinh lời. Quá trình cải tổ góp phần tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng nhanh của nền kinh tế Trung Quốc.

Ông Chu Dung Cơ là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy hàng loạt cải cách kinh tế Trung Quốc

Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là tiến trình đàm phán gia nhập WTO. Sau nhiều năm thương lượng, Trung Quốc chính thức trở thành thành viên của tổ chức này vào tháng 12-2001, mở đường cho nước này hội nhập sâu rộng hơn vào thương mại toàn cầu và sau đó trở thành quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới.

Trước đó, trên cương vị Phó Thủ tướng trong những năm 1990, ông Chu Dung Cơ nổi tiếng với chiến dịch kiềm chế lạm phát. Ông thực hiện kiểm soát giá và hạn chế tín dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ bất chấp sự phản đối từ một số chính quyền địa phương.

Năm 1998, chính phủ dưới sự điều hành của ông cũng thúc đẩy cải cách nhà ở, bán các căn hộ vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước cho người dân. Chính sách này góp phần tạo ra sự bùng nổ sở hữu nhà ở tại các đô thị Trung Quốc.

Ông Chu Dung Cơ cũng để lại dấu ấn với phong cách khác biệt

Tuy nhiên, các cải cách của ông Chu Dung Cơ không hướng tới tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các ngân hàng, hãng hàng không, tập đoàn dầu khí và nhiều doanh nghiệp nhà nước khác thành những công ty hoạt động theo định hướng lợi nhuận, trong khi Nhà nước tiếp tục nắm quyền sở hữu.

Ông Chu Dung Cơ sinh ngày 23-10-1928 tại tỉnh Hồ Nam. Ông từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải năm 1987 và Thị trưởng Thượng Hải một năm sau đó. Năm 1991, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và đến năm 1998 trở thành Thủ tướng.

Ông Chu Dung Cơ cũng để lại dấu ấn bởi phong cách khác biệt so với nhiều quan chức cùng thời, thường công khai chỉ trích tình trạng quan liêu, tham nhũng và nhận trách nhiệm khi chính phủ mắc sai sót.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng năm 2003, ông Chu Dung Cơ hiếm khi xuất hiện trước công chúng.