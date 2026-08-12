Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

ANTD.VN - Sáng 12-8, Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này. Đây vụ thử vũ khí đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên.

Triều Tiên liên tiếp 2 lần phóng tên lửa trong vòng chưa đầy một tuần

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6h sáng từ khu vực Wonsan, thành phố ven biển phía Đông Triều Tiên. Tên lửa bay về phía vùng biển phía Đông nước này.

Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường trạng thái giám sát sau vụ phóng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để trao đổi thông tin liên quan.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận phát hiện một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo được phóng từ Triều Tiên. Theo Tokyo, tên lửa dường như không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trước đó chưa đầy một tuần, ngày 6-8, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là hoạt động thử nghiệm vũ khí đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ cuối tháng 6.

Hai vụ phóng liên tiếp diễn ra ngay trước cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu ngày 17-8 và kéo dài 11 ngày.

Theo quân đội Hàn Quốc, khoảng 18.000 binh sĩ nước này sẽ tham gia và quy mô cuộc tập trận tương đương những năm trước.

Bình Nhưỡng phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên và là lý do nước này phải củng cố kho vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ.

Triều Tiên nhiều lần đáp trả những cuộc tập trận lớn giữa hai đồng minh bằng các vụ thử tên lửa và tuyên bố cứng rắn.