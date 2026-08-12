Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất

ANTD.VN - Khảo sát của Đài NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giảm 5 điểm so với tháng trước, xuống còn 53%, mức thấp nhất từ khi Nội các ra mắt năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 6 điểm, lên 33%.

Các thành viên Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: NHK

Đài NHK tiến hành khảo sát qua điện thoại từ ngày 7 đến 9-8. Trong số 2.925 người từ 18 tuổi trở lên được gọi ngẫu nhiên, 1.205 người đã trả lời. Khảo sát cũng hỏi về phản ứng của Chính phủ Nhật sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam nước này vào ngày 28-7.

Theo đó, 11% đánh giá tích cực, 56% đánh giá tích cực ở mức nhất định, 21% đánh giá không tích cực lắm, và 6% không đánh giá tích cực.

Nội các Nhật Bản gần đây đã thông qua kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong hai năm kể từ tháng 4 năm sau. Chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho người thu nhập thấp và trung bình để thực tế không phải trả thuế này. Về chính sách này, 49% ủng hộ, 39% phản đối, 12% chưa quyết định hoặc không trả lời.

Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật Hoàng gia sửa đổi nhằm bảo đảm số lượng thành viên Hoàng gia. Khi được hỏi liệu sửa đổi này có nhận được sự ủng hộ của công chúng hay không, 3% cho rằng đã nhận được đủ mức ủng hộ, 26% cho rằng nhận được ở mức độ nhất định, 41% cho rằng chưa nhận được nhiều, 23% cho rằng hoàn toàn không được người dân ủng hộ.