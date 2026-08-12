Tổng thống Trump ký sắc lệnh gây tranh cãi về tiêm vaccine cho trẻ em

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-8 đã ký sắc lệnh hành pháp kêu gọi thay đổi các khuyến nghị về tiêm chủng cho trẻ em, trong đó đề xuất tách vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) thành 3 mũi riêng biệt và thực hiện vào những lần khám khác nhau.

Tổng thống Trump trong cuộc họp ký sắc lệnh về vaccine

Theo sắc lệnh, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ được yêu cầu thúc đẩy việc xây dựng các khuyến nghị mới về vaccine trẻ em, đồng thời tăng cường nghiên cứu liên quan đến vaccine.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được ông Trump đưa ra là thay vì sử dụng vaccine kết hợp MMR như hiện nay, trẻ em sẽ được tiêm riêng từng loại vaccine phòng sởi, quai bị và rubella vào những thời điểm khác nhau.

Tuy nhiên, vaccine riêng lẻ phòng từng bệnh sởi, quai bị và rubella hiện không có sẵn tại Mỹ.

Ông Trump từ lâu cho rằng các mũi vaccine cho trẻ em nên được giãn cách và thực hiện trong những lần khám riêng biệt. Nhà Trắng lập luận rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại cho các bậc phụ huynh nhiều lựa chọn hơn về thời điểm và tần suất tiêm chủng cho con.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho rằng việc phát triển các vaccine riêng biệt phòng sởi, quai bị và rubella có thể góp phần củng cố lòng tin của những phụ huynh còn do dự về việc tiêm vaccine cho trẻ.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không đưa ra bằng chứng khoa học mới để chứng minh việc tách vaccine MMR mang lại lợi ích về an toàn. Trong khi đó, các nghiên cứu trước đây tại Mỹ cho thấy sử dụng vaccine kết hợp giúp tăng khả năng trẻ hoàn thành đầy đủ các mũi tiêm được khuyến nghị trước 2 tuổi.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert Kennedy phát biểu tại cuộc họp

Đề xuất của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng từ giới chuyên môn. Các bác sĩ thuộc Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cảnh báo sắc lệnh có nguy cơ gây thêm hoang mang và nhầm lẫn về vaccine.

Các chuyên gia y tế công cộng cũng lo ngại việc kéo giãn thời gian giữa các mũi tiêm có thể khiến trẻ có khoảng thời gian không được bảo vệ đầy đủ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc những bệnh vốn có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Tiến sĩ Aaron Milstone, Giám đốc phụ trách phòng chống nhiễm trùng nhi khoa tại hệ thống y tế Johns Hopkins, nhấn mạnh có nhiều năm dữ liệu khoa học chứng minh tính an toàn của vaccine đối với trẻ em. Thời điểm thực hiện các mũi tiêm cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Sắc lệnh còn gây chú ý khi Tổng thống Trump tiếp tục đề cập những lo ngại về mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ. Tuy nhiên, giới khoa học khẳng định nhiều thập kỷ nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng cho thấy vaccine gây ra chứng tự kỷ.

Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ Andrew Racine cho biết vấn đề này đã được xem xét trong hơn 40 nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ tại hơn 7 quốc gia, với dữ liệu của hơn 5 triệu trẻ em. Kết quả không xác nhận mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy, một bác sĩ và là Chủ tịch Ủy ban Thượng viện phụ trách giám sát các cơ quan y tế, cũng công khai phản đối sắc lệnh.

"Tôi là bác sĩ. Sắc lệnh hành pháp này là sai", ông Cassidy viết trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định vaccine nhìn chung an toàn, hiệu quả và không gây ra chứng tự kỷ.

Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm. Tính đến cuối tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận hơn 2.318 ca mắc sởi trong năm nay.

Mặc dù sắc lệnh của ông Trump yêu cầu thay đổi khuyến nghị ở cấp liên bang, quyền quyết định yêu cầu tiêm chủng đối với trẻ em tại Mỹ vẫn chủ yếu thuộc về chính quyền các bang.