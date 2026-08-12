Lũ lụt và lở đất ở Philippines khiến 8 người thiệt mạng

ANTD.VN - Bão và mưa lớn đã gây ra lũ lụt, lở đất tại Philippines, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Ảnh: NHK

Mưa lớn kéo dài tại quốc gia này do ảnh hưởng của gió mùa, và áp thấp nhiệt đới hình thành sau khi một cơn bão suy yếu đã gây lở đất và ngập lụt trên đảo Luzon cùng nhiều khu vực khác.

Giới chức Philippines cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng do lở đất và các nguyên nhân khác, đồng thời có khoảng 22.000 người phải sơ tán do nhà cửa bị ngập.

Hiện lều bạt đã được dựng lên và hàng cứu trợ được chuyển tới một cơ sở ở thành phố Quezon, gần Thủ đô Manila, nơi có khoảng 1.700 người đang sơ tán.

Một người dân sơ tán cho biết đây là lần thứ hai nhà của chị bị ngập, và nói thêm rằng trong đợt lũ lần này, nước đã dâng lên quá mái nhà.