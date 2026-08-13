Ukraine dùng tên lửa diệt hạm và UAV tập kích thành trì hải quân Nga ở Biển Đen

ANTD.VN - Ukraine ngày 12-8 đã sử dụng tên lửa chống hạm cùng các máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái tập kích quy mô lớn căn cứ hải quân Nga tại Novorossiysk, một trong những cứ điểm quan trọng nhất còn lại của Hạm đội Biển Đen.

Tổng thống Putin đến thăm tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở Sakhalin, Nga ngày 12-8-2026

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đây là một chiến dịch ban đêm “độc đáo”, sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí không người lái do Kiev phát triển trong hơn 4 năm xung đột với Nga.

Theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đã tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi ông gọi là “thành trì lớn cuối cùng của hạm đội Nga ở Biển Đen”. Các mục tiêu gồm hệ thống phòng không, cầu cảng và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng cảng.

Novorossiysk nằm ở vùng Krasnodar bên bờ Biển Đen và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Nga sau khi các cuộc tấn công của Ukraine khiến hoạt động của Hạm đội Biển Đen bị hạn chế.

Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết hàng trăm UAV Ukraine đã tập kích Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik và huyện Temryuk trong đêm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 500 UAV Ukraine.

Theo ông Kondratyev, một trẻ em 8 tuổi thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Novorossiysk. Một người khác bị thương khi nhà ở huyện Temryuk trúng đòn tấn công sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Ít nhất 12 người khác bị thương.

Tổng thống Putin đến thăm tàu tuần dương tên lửa Varyag thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở Sakhalin, Nga ngày 12-8-2026

Các mảnh vỡ UAV bị bắn hạ rơi xuống khu vực của 4 nhà máy công nghiệp và 21 tòa nhà dân cư, song phía Nga chưa công bố chi tiết về thiệt hại đối với các cơ sở quân sự.

Novorossiysk không chỉ là căn cứ hải quân mà còn là một trung tâm vận chuyển dầu quan trọng. Tổ hợp trung chuyển dầu Grushovaya gần thành phố này là một trong những đầu mối vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu mỏ lớn nhất miền Nam Nga.

Đường ống của Consortium từ Kazakhstan cũng kết thúc tại Novorossiysk và vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ 3 mỏ lớn của Kazakhstan, trong đó các tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron và ExxonMobil có lợi ích.

Hàng trăm UAV của Ukraine đã tấn công Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik và quận Temryuk thuộc vùng Krasnodar trong đêm 12-8

Tại bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhayev, người đứng đầu thành phố Sevastopol, cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 115 UAV Ukraine trong đêm. Mười tòa chung cư và 25 nhà riêng được cho là đã bị hư hại.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 138 UAV tấn công tầm xa cùng một số tên lửa vào lãnh thổ Ukraine trong đêm, gây thiệt hại tại 16 địa điểm.

Vụ tấn công gây hỏa hoạn tại trung tâm mua sắm ở Zaporizhzhia, Ukraine

Tại vùng Kherson ở miền Nam Ukraine, các cuộc tấn công bằng UAV của Nga khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Giới chức Ukraine cũng cho biết một trung tâm mua sắm tại thành phố Zaporizhzhia bị phá hủy.