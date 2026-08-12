Tàu hàng bốc cháy sau khi trúng tên lửa Houthi, 6 người chết

ANTD.VN - Chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen đã cáo buộc nhóm phiến quân Houthi giết chết ít nhất 6 người và làm bị thương 10 người khác trong vụ tấn công vào tàu chở hàng ở Eo biển Bab al-Mandeb.

Tàu Tihamah sau khi bị tấn công hôm 11-8. Ảnh: Bộ Giao thông vận tải Yemen

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào tàu chở hàng Tihamah thuộc sở hữu của Ai Cập diễn ra hôm 11-8. Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết 3 công dân Pakistan và 1 công dân Indonesia đã tử vong sau khi Houthi bắn 3 tên lửa đạn đạo khiến tàu Tihamah bốc cháy và gây “thiệt hại đáng kể” cho tàu.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Yemen cho biết Houthi đã bắn một tên lửa khác vào tàu này khi các nhân viên cứu hộ đang sơ tán những người thiệt mạng và bị thương.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Yemen nêu rõ: “Cuộc tấn công xảy ra tại địa điểm diễn ra hoạt động cứu hộ, gây tử vong và thương tích trong số các lực lượng tham gia hoạt động ứng phó”.

Ít nhất 2 binh sĩ Yemen thiệt mạng trong vụ tấn công thứ hai. Tổng cộng 10 người bị thương, trong đó có 7 thành viên thủy thủ đoàn.

Bộ Ngoại giao Yemen lên án vụ tấn công và kêu gọi cộng đồng quốc tế “chuyển từ lên án sang hành động hiệu quả và quyết đoán” chống lại lực lượng Houthi.

Hiện lực lượng Houthi chưa bình luận về vụ tấn công trên. Tuy nhiên, hãng tin Saba do Houthi điều hành cho biết ‌nhóm vũ trang này đã tấn công một tàu của Saudi Arabia chở thiết bị quân sự ở Bab al-Mandeb. Saba không nêu tên con tàu và hiện Saudi Arabia chưa bình luận về thông tin này.