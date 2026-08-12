Truyền thông Mỹ tiết lộ chiến thuật 've sầu thoát xác' của ông Trump trước nguy cơ bị ám sát ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bí mật rời Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay quân sự khác sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 7, trong một chiến dịch an ninh đặc biệt được triển khai do lo ngại về nguy cơ Iran ám sát nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Trump chuyển máy bay tại căn cứ không quân Anh Sufolk ở miền đông nước Anh khi trên đường trở về Washington từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7-2026

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, Tổng thống Donald Trump từng phải bí mật đổi máy bay để rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng trước liên quan tới một mối đe dọa an ninh trực tiếp nhằm vào ông.

Tổng thống Trump đã được báo cáo về mối đe dọa sau khi một kế hoạch hành động được nhanh chóng thiết lập với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Theo báo The Washington Post, thay vì trở về trên chiếc Không lực Một như những người tháp tùng và giới truyền thông được thông báo, ông Trump đã bí mật chuyển sang một máy bay quân sự C-32A của Không quân Mỹ để thực hiện chặng đầu tiên của hành trình trở về Washington.

Xe tải phục vụ ăn uống tại khu vực chiếc Không lực Một đỗ trên đường băng ở sân bay quốc tế Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7-2026

The Washington Post dẫn các tài liệu mà báo này tiếp cận cùng một quan chức Mỹ và nguồn tin thân cận cho biết, chiến dịch đánh lạc hướng được tiến hành sau khi xuất hiện mối đe dọa từ Iran nhằm vào Tổng thống Trump.

Trước đó, ông Trump tới Hội nghị thượng đỉnh NATO bằng chiếc máy bay mới do Qatar tặng và được cải hoán để phục vụ Tổng thống Mỹ. Trước khi rời Ankara, ông thông báo sẽ sử dụng một chiếc Không lực Một đời cũ cho chặng bay tới căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Mildenhall ở Anh.

Các camera truyền hình đã ghi lại hình ảnh ông Trump lên chiếc Không lực Một này tại Ankara. Tuy nhiên, theo The Washington Post, chỉ vài phút sau, Tổng thống Mỹ được bí mật đưa khỏi máy bay bằng một xe chuyên dụng vốn dùng để vận chuyển suất ăn và vật tư lên máy bay.

Xe tải phục vụ ăn uống tại khu vực chiếc Không lực Một đỗ trên đường băng ở sân bay quốc tế Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-7-2026

Ông Trump cùng một số trợ lý sau đó chuyển sang chiếc C-32A nhỏ hơn và bay tới Mildenhall, Anh. Nhóm phóng viên đi cùng Tổng thống, vốn tin rằng ông Trump đang ở trên cùng chiếc Không lực Một với họ, được yêu cầu hạ rèm cửa sổ trước khi máy bay cất cánh.

Sau khi tới Mildenhall, các nhiếp ảnh gia lại ghi được hình ảnh ông Trump bước xuống chiếc máy bay Tổng thống. Điều này cho thấy ông có thể đã bí mật chuyển trở lại Không lực Một trước khi xuất hiện trước công chúng.

Nhà Trắng không trực tiếp xác nhận các chi tiết về chiến dịch đổi máy bay. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung chỉ cho biết Mỹ sử dụng “mọi công cụ” có thể để ứng phó các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống.

Cơ quan Mật vụ Mỹ từ chối bình luận, trong khi Không quân Mỹ chuyển các câu hỏi liên quan tới Nhà Trắng.

Thông tin về chiến dịch an ninh đặc biệt xuất hiện trong bối cảnh có những lo ngại về nguy cơ Iran tấn công Tổng thống Mỹ hoặc máy bay chở ông. Khi ông Trump có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại trong khu vực.

Trước đó, The New York Times và CBS News đưa tin các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào ông Trump hoặc máy bay của Tổng thống, khiến lực lượng an ninh phải áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa.

Ông Paul Eckloff, cựu đặc vụ Mật vụ Mỹ, nhận định việc bí mật chuyển Tổng thống sang một máy bay khác là biện pháp bất thường, dù không phải chưa từng có. Theo ông, quyết định này có thể xuất phát từ thông tin tình báo cụ thể hoặc được thực hiện với mức độ thận trọng cao do tình hình an ninh bất ổn trong khu vực.

Thông tin mới cũng làm gia tăng tranh luận tại Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal đã kêu gọi Quốc hội điều tra vụ việc.

Sau chặng dừng ngắn tại Mildenhall, Anh, ông Trump lên chiếc máy bay mới do Qatar tặng để tiếp tục hành trình về Washington.

Khi được phóng viên hỏi liệu có mối đe dọa đáng tin cậy nào từ Iran nhằm vào Không lực Một hay không, ông Trump nói ông “luôn” phải đối mặt với các mối đe dọa, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.