Mỹ và 40 nước muốn đặt 'luật 24 giờ' cho các vụ phóng tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Mỹ cùng khoảng 40 quốc gia kêu gọi các nước phải thông báo trước ít nhất 24 giờ khi tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo, cảnh báo những vụ thử vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không được báo trước đầy đủ có thể dẫn tới tính toán sai lầm và đe dọa an ninh toàn cầu.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tháng 4-2026

Lời kêu gọi được đưa ra trong tuyên bố chung ngày 11-8 của Mỹ và các nước thuộc châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khoảng một tháng sau khi Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân về phía Thái Bình Dương.

Tuyên bố nhấn mạnh việc thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo trước là hành động nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm.

Theo các nước tham gia tuyên bố, những vụ phóng như vậy làm tăng nguy cơ tính toán sai, ảnh hưởng đến ổn định và an ninh toàn cầu, đồng thời không phù hợp với trách nhiệm của các quốc gia sở hữu năng lực tên lửa tầm xa.

Để hạn chế rủi ro, Mỹ và các nước đồng minh, đối tác đề xuất tất cả các quốc gia phải thông báo trước ít nhất 24 giờ về những vụ phóng tên lửa.

Thông tin được cung cấp không chỉ bao gồm thời điểm phóng mà còn cần nêu rõ loại tên lửa, khoảng thời gian dự kiến tiến hành vụ phóng, khu vực phóng và hướng bay của tên lửa.

Tuyên bố cũng kêu gọi các nước đưa ra cảnh báo rõ ràng cho hoạt động hàng không và hàng hải theo các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt tại những khu vực tên lửa hoặc các bộ phận của phương tiện phóng dự kiến rơi xuống.

Các nước cho rằng những biện pháp này có thể giảm nguy cơ một vụ thử tên lửa bị hiểu nhầm là hành động tấn công quân sự, nhất là trong bối cảnh các quốc gia sở hữu tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân đang tăng cường hoạt động quân sự.

Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ phóng ICBM của Trung Quốc tại Thái Bình Dương hồi tháng trước. Bắc Kinh chỉ thông báo trước trong thời gian ngắn cho một số ít quốc gia trước khi tiến hành vụ thử.

Các tổ chức theo dõi cho rằng tên lửa dường như rơi xuống một khu vực trên Thái Bình Dương nằm giữa Solomon, Nauru và Tuvalu.

Tuyên bố mới không đề xuất cấm các nước thử tên lửa đạn đạo mà tập trung thiết lập nguyên tắc minh bạch và cảnh báo sớm. Mục tiêu là giảm nguy cơ sự cố hoặc hiểu nhầm quân sự trong những vụ phóng có thể tác động tới không phận, vùng biển và an ninh của các quốc gia lân cận.