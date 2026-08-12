Colombia chạy đua với '72 giờ vàng' tìm kiếm gần 4.000 người mất tích sau động đất

ANTD.VN - Lực lượng cứu hộ Colombia đang chạy đua với thời gian tìm kiếm hàng nghìn người được báo mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ làm ít nhất 181 người thiệt mạng.

Người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất xảy ra ở Cali, Colombia

Trận động đất xảy ra ngày 10-8 tại miền Tây Colombia đã khiến hàng loạt tòa nhà đổ sập, đường sá hư hỏng và ô tô bị vùi lấp tại hàng chục thành phố, thị trấn. Các khu vực chịu thiệt hại nặng gồm Cali, Pereira, Manizales và Quibdo.

Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất xảy ra ở Cali, Colombia

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ít nhất 181 người đã thiệt mạng, 2.595 người bị thương và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy. Số người mất tích chính thức hiện là 195, song các cơ sở dữ liệu do người dân lập cho thấy hơn 3.900 người đang được các gia đình tìm kiếm.

Con số chênh lệch lớn làm gia tăng lo ngại quy mô thảm họa có thể nghiêm trọng hơn những gì thống kê ban đầu phản ánh, đặc biệt tại các vùng nông thôn hẻo lánh chưa thể liên lạc.

Các nhân viên cứu hộ cứu được nạn nhân Diana Troncoso còn sống dưới đống đổ nát một ngày sau thảm họa

Tại những khu vực bị tàn phá, máy xúc và thiết bị hạng nặng được huy động để di chuyển các khối bê tông, trong khi hàng dài tình nguyện viên chuyền tay nhau những xô đất đá.

Mỗi khi nghi ngờ có tiếng động phát ra từ bên dưới đống đổ nát, lực lượng cứu hộ lập tức yêu cầu tất cả giữ im lặng để tìm dấu hiệu của sự sống.

Hy vọng vẫn còn khi ngày 11-8, các nhân viên cứu hộ đưa được một phụ nữ tên Diana Troncoso ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng còn sống. Đám đông xung quanh vỗ tay khi cô được đưa lên cáng, trước khi lực lượng tìm kiếm yêu cầu mọi người tiếp tục giữ yên lặng để tìm thêm nạn nhân.

Các cơ quan cứu trợ cho biết khoảng 48-72 giờ đầu tiên sau động đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng cứu sống những người bị mắc kẹt, dù thời gian sống sót có thể kéo dài hơn nếu nạn nhân tiếp cận được nước và thực phẩm.

Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát một ngày sau trận động đất xảy ra ở Pereira, Colombia

Thách thức đặc biệt lớn tại Choco, khu vực nghèo và hẻo lánh nằm gần tâm chấn. Nhiều cộng đồng ở đây chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền, máy bay hoặc đi xuyên rừng. Một số hành trình tới các khu vực bị ảnh hưởng có thể mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.

Tình hình càng phức tạp khi các nhóm vũ trang hoạt động tại một số khu vực của Choco có thể gây trở ngại cho hoạt động cứu trợ.

Cơ quan Địa chất Colombia đã ghi nhận hơn 100 dư chấn kể từ trận động đất chính. Nhiều người dân vì lo ngại các tòa nhà tiếp tục sụp đổ đã phải ngủ ngoài đường.

Nhà cửa bị hư hại một ngày sau trận động đất xảy ra ở Pereira, Colombia

Tổng thống De la Espriella đã huy động quân đội, cảnh sát, kỹ sư, nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ tham gia chiến dịch tìm kiếm. Thảm họa cũng trở thành phép thử lớn đầu tiên đối với ông De la Espriella khi ông mới nhậm chức chỉ vài ngày trước trận động đất.

Trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, hàng nghìn gia đình đã đăng ảnh và thông tin người thân lên các cơ sở dữ liệu trực tuyến với hy vọng tìm được tung tích của họ.

Mỹ đã công bố khoản viện trợ khẩn cấp 15,5 triệu USD để cung cấp nơi ở tạm, lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho Colombia. Nhiều quốc gia Mỹ Latinh cũng đề nghị hỗ trợ nước này ứng phó thảm họa.