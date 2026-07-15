Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tiếp tục nổ súng bắn chết người

ANTD.VN - Một người đàn ông đã bị bắn chết trong đợt truy quét người nhập cư trái phép tại bang Maine, miền Đông nước Mỹ, hôm 13-7. Đây là vụ nổ súng gây chết người thứ hai của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ trong tháng này.

Nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) làm việc tại hiện trường vụ nổ súng ở bang Maine hôm 13-7. Ảnh: AFP

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã nổ súng vào một cá nhân khi người này lái xe rời khỏi ngôi nhà mà cơ quan này đang theo dõi.

Theo DHS, đây là địa chỉ cư trú gần nhất được biết đến của cá nhân trên, và người này đã nhận được lệnh trục xuất khỏi Mỹ. DHS nói rằng người này đã tìm cách bỏ trốn, và nhân viên nổ súng đã hành động vì “lo ngại cho an toàn công cộng”.

Trong khi đó, các nhóm vận động vì quyền lợi người nhập cư tại địa phương cho biết nạn nhân là một người đàn ông Colombia 26 tuổi, được cấp phép lao động hợp pháp tại Mỹ.

Một Thượng nghị sĩ bang Maine nói với báo giới rằng ông đã được Bộ trưởng An ninh Nội địa thông báo rằng người đàn ông thiệt mạng không phải là đối tượng bị nhắm đến trong đợt truy quét này.

Đây là vụ nổ súng gây chết người thứ hai của ICE trong tháng này, sau vụ việc một người đàn ông Mexico thiệt mạng tại bang Texas, miền Nam nước Mỹ, vào ngày 7-7.

Sau vụ nổ súng tại Maine, người biểu tình đã tập trung gần hiện trường. Một người cầm tấm biển ghi dòng chữ “Stop Killing Us” (Ngừng giết chúng tôi). Những người biểu tình cáo buộc cơ quan chức năng về di trú đã sử dụng vũ lực quá mức.