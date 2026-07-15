Binh sĩ Israel bị kết án 5 năm tù vì chuyển video đánh chặn tên lửa cho Iran

ANTD.VN - Ngày 15-7, quân đội Israel thông báo đã tuyên án 5 năm tù giam đối với một quân nhân đang tại ngũ vì hành vi chuyển giao các video quay cảnh hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa cho một đặc vụ Iran để lấy tiền.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, trong suốt cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6-2025, binh sĩ này đã gửi hai đoạn video đánh chặn tên lửa cho phía Iran và nhận tiền thanh toán cho các dịch vụ này.

Ngoài ra, đối tượng còn chia sẻ nhiều đoạn video khác được quay tại các địa điểm dân sự, bao gồm cả một video ghi lại hiện trường một vụ nổ tên lửa mà anh ta tìm thấy trên mạng xã hội.

Cuộc tiếp xúc bắt đầu khi quân nhân này nhận được các tin nhắn mời chào công việc có thu nhập hấp dẫn qua tài khoản Telegram cá nhân.

Một đặc vụ Iran ẩn danh đã nhắn tin hỏi liệu anh ta có muốn kiếm tiền bằng cách "thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chụp ảnh" hay không.

Sau một thời gian hợp tác, bị cáo đã chủ động thú nhận với một thành viên trong đơn vị về việc mình đang liên lạc với đặc vụ nước ngoài. Ngay ngày hôm sau, binh sĩ này đã bị Cơ quan An ninh Nội địa Israel bắt giữ khẩn cấp.

Mặc dù các công tố viên quân sự đề xuất mức án 7 năm tù giam cho quân nhân này, tòa án quyết định giảm nhẹ hình phạt xuống còn 5 năm tù giam kèm án treo, phạt 1.000 shekel (khoảng 335 USD) và giáng cấp xuống binh nhì.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã không truyền đi các thông tin quân sự tối mật hoặc tài liệu có được từ quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ khi bị cáo tự chủ động chấm dứt liên lạc với đặc vụ nước ngoài và báo cáo sự việc với cấp trên.

Hồi tháng 6-2025, Israel đã tiến hành cuộc tấn công trực diện kéo dài 12 ngày nhắm vào Iran, châm ngòi cho các đợt tập kích tên lửa trả đũa dồn dập từ phía Tehran.