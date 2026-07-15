Mỹ siết trừng phạt Iran: Khóa chặt 'hạm đội bóng tối', đóng băng tiền mã hóa

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 14-7 thông báo mở rộng quy mô trừng phạt nhắm vào huyết mạch xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời lần đầu tiên can thiệp sâu để phong tỏa khối tài sản tiền điện tử trị giá 130 triệu USD liên quan đến Ngân hàng Trung ương nước này.

Eo biển Hormuz

Việc áp thuế và cấm vận tài chính mới được đưa ra khi quân đội Mỹ tiến hành ngày không kích thứ tư liên tiếp và tái lập lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng biển của Iran.

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt mới nhắm trực tiếp vào mạng lưới xuất khẩu dầu mỏ dưới sự điều hành của Mohammad Hossein Shamkhani - con trai của Cố vấn An ninh tối cao Iran Ali Shamkhani. Ông Ali Shamkhani đã thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ - Israel hồi tháng 2.

Giới chức Mỹ cáo buộc "hạm đội bóng tối" của Shamkhani là lực lượng chủ chốt giúp Tehran lách các lệnh cấm vận để xuất khẩu dầu mỏ và mở rộng sang giao dịch hàng hóa toàn cầu.

Lần này, Mỹ đưa thêm hơn 50 cá nhân, thực thể và tàu vận tải vào danh sách đen, nâng tổng số mục tiêu bị trừng phạt dưới trướng Shamkhani lên hơn 200.

Bên cạnh dầu mỏ, Mỹ đã giáng đòn mạnh vào mặt trận tài chính số của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận cơ quan này đã đóng băng hơn 130 triệu USD nằm trong các ví điện tử có liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran.

Trong bối cảnh Iran bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu từ nhiều năm qua, tiền mã hóa đã trở thành công cụ đắc lực giúp chính quyền lách cấm vận và là kênh giao dịch quốc tế hiếm hoi của các doanh nghiệp nước này.

Quyết định siết chặt cấm vận của Washington là phản ứng trực tiếp đối với việc Iran tái diễn các cuộc tấn công gây mất ổn định tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển năng lượng toàn cầu.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), để trả đũa lệnh phong tỏa của Mỹ, phía Iran cũng liên tục tiến hành tập kích các tàu thuyền di chuyển qua eo biển này.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt truy vết dòng tiền và tước bỏ mọi nguồn doanh thu bất hợp pháp của chính quyền Iran".

Các chuyên gia nhận định, việc Mỹ đánh mạnh vào cả hai mặt trận dầu mỏ truyền thống và tài sản số cho thấy quyết tâm bóp nghẹt các nguồn lực tài chính của Tehran giữa bối cảnh xung đột Trung Đông đang leo thang lên nấc thang nguy hiểm mới.