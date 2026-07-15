Mỹ bùng phát dịch nhiễm trùng đường ruột trên diện rộng

ANTD.VN - Ngày 14-7 (giờ địa phương), Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Mỹ cảnh báo hơn một nửa số bang tại nước này đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch bệnh đường ruột nghiêm trọng do ký sinh trùng lây truyền qua đường thực phẩm gây ra.

Dịch bệnh này lây nhiễm qua thực phẩm như trái cây, rau sống, nước bị nhiễm bẩn

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đã có gần 7.000 ca nhiễm trùng và nghi nhiễm ký sinh trùng đơn bào (cyclosporiasis) - một loại bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng siêu nhỏ gây ra, được ghi nhận trên khắp 34 bang của nước này.

Bà Gwen Biggerstaff, Phó Giám đốc Bộ phận các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm, nguồn nước và môi trường của CDC cho biết, mầm bệnh lây lan khi người dân tiêu thụ thực phẩm hoặc nước uống bị nhiễm ký sinh trùng, phổ biến nhất là các loại nông sản tươi sống chưa được rửa sạch hoặc nấu chín kỹ.

Các triệu chứng điển hình của dịch bệnh này bao gồm tiêu chảy dữ dội kéo dài, mất cảm giác thèm ăn, sốt cao và nôn.

Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA) cảnh báo, dịch căn bệnh này rất dễ tái phát; các triệu chứng có thể tạm thời biến mất rồi bất ngờ quay trở lại hành hạ người bệnh.

Dữ liệu y tế cho thấy số ca nhiễm bắt đầu tăng vọt từ tháng 5-2026 và các cơ quan chức năng vẫn truy tìm nguồn gốc lây lan dịch bệnh.

"Con số mắc bệnh của năm nay cao hơn rất nhiều, vượt trội so với năm ngoái hay năm trước đó" - bà Gwen Biggerstaff chia sẻ về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát.

Tại Michigan, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm kỷ lục, giới chức y tế nghi ngờ nguồn lây bắt nguồn từ các loại salad và rau xà lách đóng gói.

Tờ The Washington Post tiết lộ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng toàn quốc Taco Bell cũng đang nằm diện điều tra do nghi ngờ liên quan đến các ca ngộ độc.

Một cửa hàng Taco Bell tại La Canada Flintridge, California

Đợt bùng phát dịch bệnh lần này không chỉ dừng lại ở một cuộc khủng hoảng y tế công cộng mà đang châm ngòi cho một cuộc tranh cãi chính trị nảy lửa.

Dư luận Mỹ đổ dồn sự chỉ trích vào chính sách cắt giảm nhân sự hàng loạt tại các cơ quan y tế liên bang do chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện vào năm ngoái.

Làn sóng sa thải này đã khiến hàng loạt chuyên gia đầu ngành phải ra đi, đồng thời buộc CDC phải thu hẹp quy mô của một trong những mạng lưới giám sát mầm bệnh lây truyền qua thực phẩm quan trọng nhất của nước này.

Nhiều ý kiến cho rằng chính việc hạn chế ngân sách và nhân lực y tế đã khiến hệ thống phòng ngừa dịch tễ của Mỹ trở nên tê liệt, mất khả năng phản ứng nhanh và gián tiếp để dịch bệnh vượt tầm kiểm soát như hiện nay.