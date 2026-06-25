Dịch Ebola lan sang châu Âu: Pháp ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

ANTD.VN - Bộ Y tế Pháp vừa chính thức xác nhận ca nhiễm virus Ebola đầu tiên trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về từ Congo, quốc gia đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trên diện rộng.

Hiện chưa có vaccine hay phác đồ điều trị đặc hiệu cho chủng virus gây ra đợt dịch này

Đây là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên được phát hiện bên ngoài lục địa châu Phi trong đợt bùng phát hiện tại. Đợt dịch vốn đang gây ảnh hưởng nặng nề đến Congo và Uganda.

Trong lịch sử y tế của Pháp, đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này tự phát hiện một ca nhiễm nội địa. Trước đó, vào đợt đại dịch ở Tây Phi năm 2014, Pháp từng tiếp nhận điều trị cho 2 bệnh nhân nhưng họ đều đã được chẩn đoán và xác định bệnh từ nước ngoài.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, bệnh nhân hạ cánh xuống Thủ đô Paris vào ngày 24-6 trên một chuyến bay thương mại của hãng hàng không quốc tế Air France khởi hành từ Kinshasa, Congo. Khi lên máy bay, vị bác sĩ này gần như không có triệu chứng rõ rệt nào ngoài việc bị đau đầu nhẹ.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã có dấu hiệu suy giảm dần trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại Paris, người này đã lập tức được cách ly nghiêm ngặt và đưa thẳng đến cơ sở y tế đặc biệt để chăm sóc trước khi có kết quả xét nghiệm chính thức.

Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định với tải lượng virus đo được ở mức rất thấp.

Hãng hàng không Air France xác nhận đã cung cấp toàn bộ danh sách hành khách trên chuyến bay cho cơ quan chức năng.

"Cơ quan y tế đang ráo riết liên hệ với các hành khách để xử lý dịch tễ. Hiện tại, 5 hành khách ngồi gần đã được xác định là đối tượng có nguy cơ tiếp xúc gần và đã được đưa đi cách ly tập trung để phòng ngừa rủi ro" - Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist thông báo.