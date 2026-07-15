Phản ứng của Nga sau khi Ukraine cùng 9 đồng minh lập liên minh phòng thủ tên lửa

ANTD.VN - Ukraine cùng các đồng minh châu Âu cho biết đang thành lập một liên minh phòng không nhằm bảo vệ châu Âu khỏi tên lửa đạn đạo.

Ukraine cùng 9 quốc gia khác, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Paris (Pháp)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev ngày càng đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga.

Ukraine cùng 9 quốc gia khác, trong đó có Pháp, Đức và Anh, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Paris (Pháp) vào hôm 13-7. Các nước ghi nhận “kinh nghiệm đặc biệt” của Ukraine trong việc tự vệ trước Nga và dự kiến lập các nhóm kỹ thuật chung để xúc tiến đưa liên minh đi vào hoạt động.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng liên minh có thể phát triển hệ thống mới này trong vòng 12 tháng tới và toàn bộ châu Âu có thể sử dụng.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích động thái này, gọi đây là liên minh của “những kẻ hiếu chiến”.