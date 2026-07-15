Người dân Mỹ nhận định ra sao về cuộc xung đột với Iran?

ANTD.VN - Một cuộc thăm dò dư luận mới đây tại Mỹ cho thấy 79% số người được hỏi cho rằng sự can dự quân sự của Mỹ tại Iran sẽ “kéo dài trong một khoảng thời gian”. Tỷ lệ này đã tăng so với mức 65% vào hồi cuối tháng ba.

Hình ảnh do CENTCOM phát đi về việc khai hỏa tấn công Iran ngày 12-7. Ảnh: CENTCOM

Cuộc thăm dò do hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu Ipsos thực hiện từ thứ Sáu đến Chủ Nhật vừa qua, với hơn 1.000 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn nước Mỹ.

Chỉ có 18% số người trả lời cho rằng xung đột sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Tỷ lệ này là 31% vào cuối tháng ba. Trong khi đó, có 60% số người trả lời cho biết họ dự đoán giá xăng sẽ xấu đi trong năm tới, so với 15% cho rằng giá xăng sẽ được cải thiện.

Về tình hình tại Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã nối lại hoạt động phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời các cảng và vùng ven biển của Iran.

Cơ quan này cho biết việc phong tỏa đã được nối lại từ 16h chiều 14-7, theo giờ miền Đông nước Mỹ. CENTCOM cũng cho biết hơn 20 tàu hải quân và hàng trăm máy bay đang hoạt động trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran, song ông cho biết đã từ bỏ kế hoạch áp mức phí 20% đối với các tàu đi qua Eo biển Hormuz.

Phát biểu với các phóng viên tại Washington hôm 14-7, ông Trump nói rằng đổi lại các nhà lãnh đạo trong khu vực đã đề nghị đầu tư vào Mỹ. Ông Trump nói: “Arập Xê-út, UAE (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất), Qatar, Bahrain và Kuwait, như các bạn biết, chủ yếu là các nước đó, cùng một số nước khác. Tôi đã nói chuyện với tất cả họ và họ rất muốn đầu tư nhiều hơn vào Mỹ với mức cao kỷ lục. Và điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và theo cách này thì sẽ không thu phí. Tôi không thích khái niệm thu phí”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng cho rằng việc thu phí là cần thiết để bảo đảm an ninh và an toàn cho hoạt động qua lại trên eo biển. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ các đồng minh và cả các thành viên trong đảng Cộng hòa của ông.

Tổng thống Trump cho biết đã trao cho các nhà lãnh đạo Iran “một cơ hội” để đạt được thỏa thuận, nhưng họ đã rút lui và tấn công trước. Ông mô tả họ là “những người rất khó để cùng làm việc”.