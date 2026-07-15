Indonesia 'tuyên chiến' với cờ bạc mạng: xóa sổ 3,7 triệu trang web, phong tỏa hàng vạn tài khoản ngân hàng

ANTD.VN - Indonesia đã chặn 3,7 triệu trang web và nội dung trực tuyến liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp, khi chính quyền tăng cường chiến dịch trấn áp tội phạm mang trên toàn quốc.

Indonesia đã chặn 3,7 triệu trang web cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp

Kể từ tháng 10-2024 đến nay, các cơ quan chức năng Indonesia đã chặn tổng cộng 3,7 triệu trang web và nội dung số có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, bà Meutya Hafid, công bố ngày 14-7.

Bên cạnh việc quét sạch các địa chỉ web đen, chính quyền Indonesia cũng tập trung đánh mạnh vào dòng tiền của các tổ chức tội phạm.

Thông qua các cổng tiếp nhận phản ánh chính thức, chính phủ nước này đã thu thập thông tin về 156.000 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ tiếp tay cho cờ bạc trực tuyến, cùng 85.500 số điện thoại di động nghi vấn được sử dụng để lừa đảo.

Trong số 38.000 tài khoản ngân hàng do Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số chuyển giao dữ liệu sang Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) để xác minh, đã có tới 32.500 tài khoản bị phong tỏa và khóa vĩnh viễn.

Bộ trưởng Meutya Hafid nhấn mạnh, thay vì chỉ gỡ bỏ nội dung một cách thụ động như trước, chính phủ Indonesia đang chuyển sang chiến thuật chủ động sử dụng công nghệ để phát hiện các dấu hiệu bất thường theo mô hình hành vi.

Đồng thời, việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu liên ngành giữa các cơ quan an ninh và tài chính sẽ được thắt chặt tối đa nhằm đẩy nhanh tốc độ triệt xóa các mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp.

Chiến dịch truy quét này được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đưa cuộc chiến chống cờ bạc trực tuyến vào danh sách các ưu tiên quốc gia hàng đầu.

Nhà lãnh đạo Indonesia cảnh báo nạn cờ bạc mạng đang là mối đe dọa an ninh xã hội nghiêm trọng khi trực tiếp gây tổn hại trực tiếp đến đời sống người dân, châm ngòi cho hàng loạt hệ lụy nhức nhối và gây ra những thiệt hại kinh tế nặng nề cho đất nước.