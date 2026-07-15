Google bị kiện vì vi phạm bản quyền liên quan đến huấn luyện AI Gemini

ANTD.VN - Một nhóm các nhà xuất bản hàng đầu thế giới cùng các tác giả nổi tiếng đã gửi đơn khởi kiện tập đoàn công nghệ Google lên tòa án bang New York, Mỹ.

Đơn kiện cáo buộc gã khổng lồ tìm kiếm đã sử dụng trái phép hàng triệu tác phẩm văn học có bản quyền để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini, tạo ra công cụ cạnh tranh bất bình đẳng với chính các nhà văn.

Vụ kiện tập thể này quy tụ các thương hiệu lớn trong ngành xuất bản như Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, cùng sự tham gia trực tiếp của nhà văn tên tuổi Scott Turow và hãng xuất bản S.C.R.I.B.E.

Theo hồ sơ khởi kiện, các nguyên đơn cáo buộc Google đã quét và sao chép bất hợp pháp hàng triệu đầu sách.

Số tác phẩm này trước đó được các nhà xuất bản cung cấp cho dự án Google Books và các dịch vụ khác của hãng chỉ nhằm mục đích "trích lục giới hạn". Tuy nhiên, Google đã âm thầm biến kho tri thức bản quyền này để huấn luyện siêu AI Gemini.

Nhóm các nhà xuất bản chỉ ra rằng chatbot Gemini hiện có khả năng viết sách với tốc độ và quy mô công nghiệp chưa từng có, bắt chước hoàn hảo phong cách hành văn, tư duy nghệ thuật của từng tác giả cụ thể để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp và bóp nghẹt thị phần của các nhà văn.

Chẳng hạn, Gemini có thể tạo ra “một tiểu thuyết trinh thám dài 100 trang lấy bối cảnh ở một thị trấn ven biển yên tĩnh bí mật, thay thế cho một tiểu thuyết trinh thám gốc có bản quyền mà Gemini đã dùng để luyện tập” chỉ trong 20 phút với giá 39 cent. “Không nhà xuất bản hay tác giả nào có thể cạnh tranh được với điều đó.”

"Google không thể nhân danh sự phát triển của công nghệ để tước đoạt trắng trợn chất xám của các tác giả. Hành vi sao chép lậu có hệ thống để tạo ra một thực thể thương mại cạnh tranh ngược lại với chính chủ sở hữu tác phẩm gốc là sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng"- Đơn khởi kiện của liên minh nhà xuất bản cáo buộc.

Đây không phải lần đầu tiên các "ông lớn" công nghệ bị kiện vì sử dụng dữ liệu trái phép. Trước đó, tháng 5-2026, nhóm nhà xuất bản này đã đệ đơn kiện Meta với các cáo buộc tương tự về hành vi sử dụng trái phép bản quyền sách để phục vụ mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA.

Tháng 9-2025, Anthropic đã phải chấp nhận chi tới 1,5 tỷ USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể với các tác giả bị hãng này vi phạm bản quyền dữ liệu huấn luyện.

Trong vụ kiện mới nhất, liên minh các nhà xuất bản yêu cầu tòa án New York ban hành lệnh cấm khẩn cấp đối với hành vi sử dụng dữ liệu trái phép của Google, đồng thời yêu cầu tập đoàn này phải bồi thường một khoản tài chính thích đáng.