Chiến đấu cơ Ba Lan xuất kích chặn máy bay trinh sát Nga trên Biển Baltic

ANTD.VN - Các chiến đấu cơ Ba Lan đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên Biển Baltic và buộc nó phải rời khỏi khu vực, điều mà Warsaw mô tả là một nỗ lực khác của Moscow nhằm thăm dò hệ thống phòng không của NATO.

Các máy bay tiêm kích MiG-29 của Không quân Ba Lan. Ảnh: Moscow Times

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz thông báo về sự việc này vào hôm 14-7, gọi đây là “một hành động khiêu khích khác của Nga trên Biển Baltic”.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết thêm, máy bay này “đang thu thập thông tin tình báo về các hệ thống phòng thủ”, và “Nga đang thử nghiệm mức độ sẵn sàng của Liên minh (NATO) theo cách này”.

Il-20 là máy bay trinh sát điện tử và trinh sát hình ảnh của Nga. Phi cơ này đã nhiều lần bay qua Biển Baltic, thường không nộp kế hoạch bay và tắt thiết bị phát đáp, khiến hệ thống radar dân sự không thể nhận diện.

Theo kênh United24Media, vụ việc mới nhất đánh dấu lần thứ 10 máy bay quân sự Nga bị chặn tại Ba Lan kể từ đầu năm nay. Kênh này cũng cho biết lần gần đây nhất tiêm kích Ba Lan chạm trán một máy bay trinh sát của Nga là vào tháng 5.

Trong khi đó, kênh TVP World cho biết, vào năm 2025, một chiếc Il-20 của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Ba Lan khoảng 2 km trên Biển Baltic, khiến các máy bay chiến đấu của Anh đồn trú tại Ba Lan phải cất cánh để ngăn chặn.

Về phần mình, Nga luôn khẳng định các chuyến bay của họ luôn tuân thủ các quy định an toàn bay, hoạt động trên vùng trời quốc tế, không xâm phạm vùng quản lý của bất cứ nước nào.