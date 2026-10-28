Lời khai về số vàng "khủng" bị thu giữ trong vụ “ông trùm” Mr Pips lừa đảo

ANTD.VN - Sáng 28-10, phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.5000 tỷ đồng Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọc và 186 bị cáo liên quan tiếp diễn phần thẩm vấn... Đáng chú ý là lời khai về lượng vàng "khủng" bị thu giữ trong vụ án.

Sau khi xét hỏi một số bị cáo từng là nhân viên dưới quyền của “ông trùm” Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Trần Nam Hà yêu cầu bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) lên bục khai báo để trả lời thẩm vấn.

Tại vụ án, bị cáo Lê Khắc Ngọ đang bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong đó, bị cáo này phải chịu trách nhiệm ở hành vi lừa đảo là 339 tỷ đồng và có hành vi rửa tiền với số tiền 195 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Trước tòa, Lê Khắc Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ khoảng năm 2017, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội. Ngọ cho biết đã tìm hiểu về chứng khoán từ năm 2011, chứng khoán phái sinh, forex từ năm 2012 và có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán.

Đến tháng 4-2019, Ngọ được Phó Đức Nam tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến. Theo lời khai của Mr Hunter, toàn bộ kịch bản chia sẻ do bộ phận marketing của công ty chuẩn bị và cung cấp. Ngọ nói biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng vẫn chia sẻ vì nghĩ rằng mình chỉ nói về lợi ích của sàn giao dịch này.

Trước tòa, bị cáo giữ vai trò thứ hai cũng nói về vai trò của bị cáo Bùi Trung Đức, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của bị cáo này đang bị những bị cáo khác “xem nhẹ”. Theo Ngọ, Đức gần như là “tổng quản lý chăm sóc khách hàng”.

Sau khi bộ phận sale làm việc với khách, xác nhận khách nạp tiền lần đầu và mở tài khoản, nhân viên sale sẽ bàn giao khách cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ thời điểm đó, nhân viên chăm sóc khách hàng do Đức quản lý sẽ hướng dẫn, tư vấn khách đầu tư và đặt lệnh.

Bị cáo Ngọ cho rằng những bức xúc, thua lỗ của khách hàng hầu hết xuất phát từ bộ phận chăm sóc khách hàng do Đức phụ trách. Bên cạnh đó, Mr Hunter khẳng định quy tắc của công ty là khách hàng có toàn quyền đặt lệnh rút tiền vào bất kỳ thời điểm nào, không cần xin ý kiến hay hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên bộ phận này cũng không được phép giữ hoặc cản trở khách rút tiền.

Để chứng minh lời khai của mình, Lê Khắc Ngọ cho biết bản thân từng tự tạo tài khoản, nạp tiền đầu tư và có cả thắng lẫn thua, nhưng tỷ lệ thắng nhiều hơn.

Khi bị chủ tọa truy vấn về thời điểm đường dây lừa đảo bị phát hiện, Ngọ khai khoảng cuối năm 2024, bị cáo này cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nghe tin văn phòng bị khám xét, Bùi Trung Đức bị tạm giữ.

Sau đó, Ngọ không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Văn phòng này cũng được Mr Pips giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi các văn phòng ở Việt Nam lần lượt bị phát hiện.

Về biệt danh “Mr Hunter”, Lê Khắc Ngọ khai tên này do bộ phận marketing nghĩ ra để phục vụ hoạt động trên mạng xã hội. Các kênh TikTok, Facebook cũng do công ty quản lý, xây dựng. Ngọ không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung.

Trước tòa, Lê Khắc Ngọ xin được xem xét về 143 miếng (tương ứng 143 kilogram) vàng bị thu giữ. Theo cơ quan tố tụng, số vàng này bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền của Ngọ. Tuy nhiên, bị cáo khai đây là hình thức công ty trả hoa hồng thay vì đưa tiền mặt.

“Bị cáo không có mục đích che giấu hay chuyển đổi 143 miếng vàng này” – Lê Khắc Ngọ trình bày. Bị cáo đứng ngay sau “ông trùm” Mr Pips Phó Đức Nam cũng mong muốn được định giá lại số vàng trên theo giá trị hiện nay và dùng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bởi theo ước tính của Ngọ, giá trị 143 kilogram vàng bị thu giữ là khoảng 600 tỷ đồng. Ngoài ra, "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ còn bày tỏ mong muốn được dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô, bất động sản… để nộp khắc phục cho bản thân và khắc phục thay cho một số bị cáo khác trong vụ án.