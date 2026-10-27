“Ông trùm” lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng Mr Pips cấm nhân viên tiếp xúc với khách

ANTD.VN - Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách. Bộ phận hành chính nhân sự bố trí cho nhân viên máy tính, tai nghe, sim điện thoại để đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper…

Ngày 27-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tuc xét xử sơ thẩm “ông trùm” Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 185 bị cáo liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Bước sang ngày xét xử thứ hai, đại diện Viện kiểm sát (VKS) tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố dài 287 trang. 188 bị cáo bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam và các bị cáo liên quan bị tại phiên tòa.

Theo đó, năm 2017, bị cáo Phó Đức Nam quen biết một người nước ngoài và được đối tượng này hướng dẫn cách thức xây dựng, tổ chức mô hình các trang web có tên tiếng Anh giống với tên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế mời chào khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư.

Thậm chí, Phó Đức Nam còn ra nước ngoài tham quan, học hỏi mô hình làm việc. Sau khi về Việt Nam, “ông trùm” đường dây lừa đảo thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên anh phụ trách marketing.

Khoảng tháng 10-2019, Mr Pips bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và bị cáo Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Phó Đức Nam sau đó chỉ đạo bộ phận marketing và các đối tượng liên quan mở 84 công ty để phục vụ hoạt động của hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Một nhóm 49 công ty được sử dụng đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng; mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Các bị cáo thuê 43 văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương để bố trí cho nhân viên bộ phận kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động tội phạm.

Cơ cấu tổ chức tội phạm của Mr Pips gồm 7 bộ phần là Bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng, Bộ phận Marketing, Bộ phận Kế toán tài vụ, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận chăm sóc khách hàng, Bộ phận Support và Tổ An ninh, bảo vệ.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng. Bộ phận hành chính nhân sự bố trí cho nhân viên máy tính, tai nghe, sim điện thoại để đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper…

Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng (sale) đều không có bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, không có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

Nhóm nhân viên này được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn: dùng zalo, zoiper gọi điện hoặc nhắn tin cho nhà đầu tư theo danh sách bộ phận Marketing cung cấp. Các nhân viên giới thiệu sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư cam kết sinh lời, có chuyên gia tư vấn…

Khi nhà đầu tư chuyển tiền, mở tài khoản và nhằm tạo sự tin tưởng để có thể dụ dỗ, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để những bị hại thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.

Sau đó, thông tin của khách hàng sẽ được chuyển đến bộ phân chăm sóc khách hàng để tiếp tục dụ dỗ nhà đầu tư chuyển khoản tiền, đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.

Trường hợp nhà đầu tư đặt lệnh rút tiền mà không muốn cho khách thực hiện, Bộ phận Support sẽ tạm thời không cho rút tiền trong vòng 3 ngày. Trong thời gian đó, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đưa ra các lý do, tư vấn để khách thay đổi ý định, tiếp tục đặt lệnh.

Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã lập 84 công ty, thuê 43 văn phòng, tổ chức hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.500 tỷ đồng chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.