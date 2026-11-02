Xử lý 46 trường hợp vi phạm trật tự giao thông tuyến Vành đai 1

ANTD.VN - Từ ngày 1-10 đến ngày 29-10, Công an phường Láng đã phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 33,4 triệu đồng trên tuyến Vành đai 1.

Ngày 2-9, đoạn đường Hoàng Cầu – Voi Phục dài hơn 2,2 km chính thức thông xe phần đường, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng, khép kín toàn bộ tuyến đường Vành đai 1 của thành phố Hà Nội. Việc đưa tuyến đường vào khai thác góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, tăng cường kết nối các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đồng thời giảm áp lực giao thông tại các tuyến đường lân cận.

Xử lý các vi phạm tuyến vành đai 1

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lưu lượng phương tiện, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý. Thực tế vẫn còn tình trạng phương tiện ô tô dừng, đỗ không đúng quy định; xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; một số trường hợp bán hàng rong gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước tình hình đó, Công an phường Láng đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, thường xuyên kiểm tra trên tuyến đường Vành đai 1 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được triển khai với tinh thần chủ động, kiên quyết, đúng quy định pháp luật, không để các vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Từ ngày 1-10 đến ngày 29-10, Công an phường Láng đã phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 33,4 triệu đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, từ ngày 1-10 đến ngày 29-10, Công an phường Láng đã phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 33,4 triệu đồng. Trong đó, có 23 trường hợp đỗ xe ô tô trái quy định, 7 trường hợp dừng xe ô tô vi phạm, 12 trường hợp vi phạm liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy và 4 trường hợp bán hàng rong. Kết quả này thể hiện quyết tâm của Công an phường trong việc lập lại trật tự, kỷ cương giao thông, từng bước khắc phục tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện và các hành vi gây cản trở giao thông trên tuyến đường.

Trong thời gian tới, Công an phường Láng sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về dừng, đỗ phương tiện trái quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, kết hợp công tác kiểm tra, xử lý với tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh, góp phần phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Việc đưa tuyến đường Vành đai 1 vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô. Do đó, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng chức năng mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Công an phường Láng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm đường thông, hè thoáng, giao thông an toàn, thông suốt, vì cuộc sống bình yên và sự an toàn của Nhân dân.