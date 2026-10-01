Người dân cảm ơn công an xã trắng đêm cứu 18.000 gia cầm trong nước lũ

ANTD.VN - Nước sông Bùi (xã Quảng Bị, Hà Nội) dâng ngang nóc nhà, 18.000 con gia cầm chới với ngập trong bùn đất, những xóm làng vắng lặng bị cô lập hoàn toàn. Khi cơn cuồng nộ của thiên nhiên ập xuống, người nông dân chỉ còn biết bấu víu vào những màu áo xanh dầm mình lao vào tâm lũ. Nước rút, Công an xã Quảng Bị xúc động nhận những lá thư viết tay chân chất, mộc mạc nhưng trĩu nặng ân tình...

Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) "giải cứu" 18.000 con gà sắp xuất chuồng cho bà con vùng ngập nặng ngày 17-9

Những ngày cuối tháng 9, trụ sở Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) vẫn vương mùi bùn đất ẩm mốc sau chuỗi ngày ngập úng. Trên bàn giao ban, ba lá thư đặt ngay ngắn. Nét bút bi đè mạnh, chữ to chữ nhỏ lộn xộn, có chỗ sai lỗi chính tả.

Đó là thư của ông Trịnh Viết Phú (sinh năm 1973), anh Đặng Đình Vinh (sinh năm 1989) ở thôn Lương Xá và bà Trần Thị Yến (sinh năm 1969) ở xóm Đầm, thôn Tốt Động. Ba mảnh đời, ba nếp nhà, cùng nếm trải tận cùng nỗi sợ hãi khi dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ về vây ráp xóm làng.

Thư cảm ơn của công dân Đặng Đình Vinh

Câu chuyện thứ nhất nằm ở trang trại của anh thanh niên Đặng Đình Vinh. Ngày 17/9/2026, đợt mưa lớn kéo dài trút xuống triền miên. Nước dâng nhanh đến mức người nông dân không kịp trở tay. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước tràn qua bờ bao, đổ ập vào chuồng gà 10.000 con của gia đình anh Vinh.

Tiếng gia cầm nháo nhác đập cánh. Nước lên ngang ống chân, rồi dâng đến đùi. Với người chăn nuôi, 10.000 con gà không đơn thuần là vật nuôi. Đó là vốn liếng vay mượn, là mồ hôi nước mắt hàng tháng trời thức trắng đêm, là cả cơ nghiệp của một gia đình trẻ đang chìm dần dưới dòng nước lạnh ngắt. Đứng trước sức mạnh của tự nhiên, sức người trở nên nhỏ bé và bất lực.

Ngay sát đó, hộ ông Trịnh Viết Phú cũng rơi vào thảm cảnh tương tự. 8.000 con gà bắt đầu bơi chới với trong chuồng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mất thêm một giờ đồng hồ, toàn bộ 18.000 sinh mệnh ấy sẽ bị cuốn trôi hoặc chết ngạt, để lại cục nợ khổng lồ cho hai gia đình.

Tiếng kêu cứu báo về trụ sở Công an. Lập tức, lực lượng Công an xã, các chú bộ đội cùng đông đảo bà con Lương Xá lao thẳng ra hiện trường. Không ai mang áo phao chỉnh tề hay áo mưa nguyên vẹn. Họ xắn quần lội ào vào dòng nước đục. Hàng chục con người ngụp lặn dọn đường, chia nhau vây bắt từng lồng gà.

Những lá thư cảm ơn nặng trĩu ân tình

Những đôi tay cào xước tứa máu vì quây lưới. Nước quật ràn rạt vào mặt. Một cuộc tiếp sức khổng lồ diễn ra ngay trong mưa bão. Từng lồng gà được chuyền tay nhau đưa lên thùng xe chờ sẵn. Phải mất nhiều giờ đồng hồ vật lộn, 18.000 con gà của hai hộ dân mới được sơ tán an toàn xuống khu vực nhờ trại ở An Hiền, Hoàng Diệu.

"Trong thời gian di chuyển đã được các chú Công an, chú bộ đội cùng các cô chú anh chị em trong thôn giúp đỡ thành công", cả ông Phú và anh Vinh đều nắn nót viết lại dòng chữ này. Hai người đàn ông quanh năm bám đất, dạn dĩ với nắng gió, nay cẩn trọng viết từng chữ để tri ân những người đã níu giữ lại nồi cơm cho gia đình mình.

Cách đó không xa, tại xóm Đầm (thôn Tốt Động), nỗi ám ảnh mang một hình thù khác. Nước sông Bùi dâng cao cuồn cuộn bao trùm các lối đi. Trái với sự ồn ào khẩn cấp ở khu trang trại Lương Xá, xóm Đầm chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ của sự cô lập.

Nước quây tứ phía. Mọi hoạt động giao thương, đi lại đứt đoạn. Điện cắt. Lương thực cạn dần. Bà Trần Thị Yến đứng nhìn dòng nước ngấp nghé mép cửa mà ruột gan bồn chồn. Nhà có người già, nước sạch không còn, rác rưởi lềnh phềnh trôi vào tận sân.

Giữa lúc cái đói và sự hoang mang bắt đầu bủa vây, những chiếc thuyền máy xé nước rẽ sóng tiến vào. Chỉ huy Công an xã, các đồng chí lãnh đạo thôn cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đội mưa đi kiểm tra từng nóc nhà.

Các anh lội bì bõm vào tận gian bếp, phòng khách, xúm tay khênh vác tivi, tủ lạnh, thóc lúa lên gác xép. Đồ đạc an toàn, những người lính lại tất tả quay ra thuyền, gùi từng thùng mỳ tôm, bình nước lọc trao tận tay từng hộ gia đình. Bữa cơm chiều cúp điện của gia đình bà Yến có thêm chai nước sạch và gói lương khô bộ đội. Nỗi sợ hãi lùi lại phía sau cánh cửa.

"Là người dân, chúng tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn các đồng chí...", bà Yến chốt lại bức thư...

Nước lũ đã rút nhiều ngày. Bùn đất đã bị quét sạch. Những trang trại ở Lương Xá đã lại đỏ đèn sưởi ấm lứa gà mới. Xóm Đầm sẽ lại nhộn nhịp tiếng xe cộ vào ra. Nhưng những nét chữ mực xanh nhòe nhẹt trên nền giấy mỏng tang ấy thì vẫn còn nằm lại trên bàn làm việc của người cán bộ Công an cơ sở.

Đó không phải là những tờ giấy báo cáo thành tích dày cộp, vuông vức. Đó là phần thưởng lớn nhất, thật nhất từ nhân dân...