Giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce, trong nước tiếp tục lao dốc

Sau phiên hôm qua chững đà giảm, giá vàng sáng nay tiếp tục diễn biến tiêu cực. Tính đến 9h sáng, vàng SJC đồng loạt giảm thêm 3,8 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết tại 135 – 140 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thậm chí đã mất mốc 140 triệu đồng/lượng, với nhẫn tròn SJC 999.9 đang giao dịch tại 134,8 – 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chỉ còn 140 triệu đồng/lượng

Trên thế giới, đà lao dốc của vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong phiên giao dịch ngày 9/5 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm hơn 70 USD mỗi ounce, xuống chốt phiên tại 4.258,6 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý này tiếp tục đi xuống và hiện đã giảm thêm gần 77 USD mỗi ounce nữa, đang giao dịch quanh vùng 4.182 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng chưa dừng sau báo cáo việc làm hôm thứ Sáu tại Mỹ, làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Cùng với đó, việc thủng ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cũng kích hoạt đợt bán tháo lớn. Hai yếu tố này đã lấn át những yếu tố có lợi cho giá vàng trước đây, bao gồm giá dầu thô yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn còn sót lại liên quan đến eo biển Hormuz.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết đợt bán tháo có thể sẽ gia tăng khi các nhà đầu tư thanh lý các vị thế thua lỗ trong các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng.

“Chúng tôi dự đoán giá vàng sẽ trở nên dễ biến động hơn trong thời gian ngắn sắp tới, do những khó khăn vĩ mô. Giá vàng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng trở lại từ lợi suất thực tế”, bà nói.

Vị chuyên gia giải thích rằng, lạm phát gia tăng đang buộc thị trường phải dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Những kỳ vọng của thị trường đang đẩy lợi suất thực tế lên cao, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng.

“Vị thế chiến thuật đã chuyển biến tích cực vào tháng 5, nhưng lượng ETP nắm giữ đã giảm (-16 tấn) và tiếp tục giảm trong tháng 6,” bà nói.

Phân tích dòng vốn ETP vàng cũng cho thấy ít nhất 270 tấn vàng đang thua lỗ ở mức giá hiện tại và các vị thế thua lỗ sẽ tăng lên 298 tấn nếu giá giảm xuống 4.000 USD/ounce.

“Lượng vàng nắm giữ dễ bị tổn thương trong ngắn hạn và có thể khiến vàng đối mặt với rủi ro giảm giá hơn nữa, với mức hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo quanh mức 4.100 USD/ounce” – bà Suki Cooper nói.

Bà Cooper cho biết thêm rằng đà tăng giá trở lại của đồng đô la Mỹ cũng đang làm gia tăng áp lực lên giá vàng; tuy nhiên, bà vẫn lạc quan rằng giá vàng có thể phục hồi trong trung hạn.