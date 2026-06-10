Vinatech Australia khẳng định vị thế quốc tế trong lĩnh vực kệ kho công nghiệp và tự động hóa

ANTD.VN -Vinatech Group đang mở rộng sự hiện diện tại Úc thông qua Vinatech Australia, chi nhánh được thành lập nhằm đưa các giải pháp kệ kho công nghiệp, kệ kho thông minh và hệ thống lưu trữ tự động do Vinatech sản xuất tại Việt Nam đến gần hơn với doanh nghiệp địa phương.

Vinatech Australia kết nối nhu cầu kho vận tại Úc với năng lực sản xuất kệ kho thông minh từ Việt Nam

Đây không chỉ là bước đi nhằm phát triển thị trường quốc tế, mà còn là chiến lược kết nối trực tiếp nhu cầu tối ưu kho vận tại Úc với năng lực thiết kế, sản xuất và cung ứng của Vinatech Group từ Việt Nam.

Dựa trên hơn 15 năm kinh nghiệm cùng hệ thống 2 nhà máy tại Việt Nam có tổng diện tích hơn 50.000 m², Vinatech Australia có nền tảng vững chắc để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp tại Úc. Năng lực sản xuất quy mô lớn, kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án và mô hình cung ứng trực tiếp từ nhà máy giúp Vinatech Australia mang đến các hệ thống kệ kho có chi phí cạnh tranh, cấu hình linh hoạt và phù hợp với từng yêu cầu vận hành thực tế.

Hệ thống kệ kho từ Vinatech Australia được hậu thuẫn bởi hơn 15 năm kinh nghiệm và năng lực sản xuất quy mô lớn của Vinatech Group

Tầm nhìn của Vinatech Australia là trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Úc khi cần hệ thống kệ kho đáng tin cậy, có khả năng mở rộng và được hỗ trợ bởi nền tảng sản xuất rõ ràng. Với kho trung tâm tại Cranbourne West, bang Victoria, Vinatech Australia có điều kiện tiếp cận tốt hơn các khu vực logistics, công nghiệp và phân phối trọng điểm, đồng thời hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình tư vấn, cung ứng và triển khai dự án.

Các sản phẩm kệ kho “Made in Vietnam” được phát triển trên nền tảng linh kiện và công nghệ chất lượng, Vinatech Australia mang đến lựa chọn có chi phí hợp lý nhưng vẫn chú trọng độ bền, tính an toàn và khả năng tùy chỉnh theo từng nhu cầu vận hành.

Với chính sách bảo hành 5 năm và chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn AS4084:2023, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, Vinatech Australia mang đến cho khách hàng sự yên tâm lớn hơn khi đầu tư vào hệ thống kệ kho tại Úc. Cam kết này không chỉ thể hiện ở độ bền và tính an toàn của sản phẩm, mà còn ở trách nhiệm đồng hành trong suốt quá trình vận hành.

Xem thêm các sản phẩm của Vinatech Australia tại đây:

https://vinatech.com.au/industrial-warehouse-racking/automated/

Thông tin liên hệ:

● Website: vinatech.com.au

● Email: info@vinatech.com.au

● Số điện thoại: 0406 916 355

● Địa chỉ: 34 Paramount Bvd, Cranbourne West VIC 3977, Úc