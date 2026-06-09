AEON Mall Long Biên xin lỗi về sự việc “người phụ nữ tố bị nghi trộm đồ”

ANTD.VN - Sáng nay (9-6), trên fanpage có tick xanh của AEON Mall Long Biên, AEONMALL Việt Nam và AEON Việt Nam đã phản hồi về sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Fanpage của AEON Mall Long Biên phản hồi về sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội

Thông tin từ trang này cho biết: “Trước những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra tại Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Long Biên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và thu hút khách hàng quan tâm, AEON xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách và gia đình vì những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn vào tối ngày 07 tháng 06.

Với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn đề cao sự minh bạch và lợi ích của khách hàng, chúng tôi đang nỗ lực làm việc với quý khách hàng để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến quý khách và gia đình”.

AEON Mall Long Biên cũng gửi lời xin lỗi toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt và những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, AEON Mall xin lỗi và nghiêm túc ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại Trung tâm thương mại này.

AEON cũng cho biết, ngay khi có thông tin về vụ việc, doanh nghiệp đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh.

Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì khách hàng”, AEON sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt. Chúng tôi trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp từ khách hàng và cộng đồng. Sự tin tưởng của khách hàng luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện các tiêu chuẩn quản trị, vận hành và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 7-6, chị N. cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của Aeon Mall Long Biên để đón xe taxi. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, chặn lại và thông báo có liên quan đến hành vi “ăn cắp đồ”.

Sau khi những người này kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua hàng của chị N, không phát hiện hàng hóa nào không có trong hóa đơn thanh toán.

Vụ việc đã gây phẫn nộ với không ít khách hàng. AEON Mall Long Biên nhận “mưa” đánh giá 1 sao vì cách hành xử này.

Ngày 8-6, Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung phản ánh cũng như các tài khoản mạng xã hội đăng tải, lan truyền đoạn clip về sự việc.