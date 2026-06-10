Hà Nội đặt mục tiêu từ năm 2031, có 35% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã là nữ

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/6/2026 về thực hiện Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch này, Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2026 – 2030 tuyên truyền, tư vấn trợ giúp pháp lý 15.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý về các chính sách liên quan đến đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, tài chính toàn diện và tín dụng ưu đãi, đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, hỗ trợ, tư vấn cho 1.500 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu có 02 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững, áp dụng ESG.

Giai đoạn 2031-2035, nhiều chỉ tiêu tiếp tục được nâng cao, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Trong đó, sẽ nâng cấp Website của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội; quản trị fanpage; xây dựng tính năng chatbot trí tuệ nhân tạo tư vấn 24/7 hỗ trợ đăng ký kinh doanh; giới thiệu các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, điển hình phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, phụ nữ khuyết tật…

Hay tổ chức hoạt động kết nối giữa Nhà nước – Chuyên gia cố vấn, tư vấn – Phụ nữ khởi nghiệp – Hội LHPN các cấp – Các đối tác Chiến lược và các thành phần trong hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức thường niên sự kiện "Phụ nữ Thủ đô – Kết nối vùng, lan tỏa giá trị xanh" để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP… Vận hành nền tảng công nghệ "Quản lý kết nối cung – cầu và nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo cho phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp".