“Mỗi năm, miền Bắc sẽ cần thêm một nhà máy thủy điện Hòa Bình”

ANTD.VN - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ban Điều hành Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho hay, mặc dù đến giai đoạn này, vẫn đảm bảo cung ứng điện đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước nhưng nhu cầu tiêu thụ điện của cả nước còn rất lớn.

Nắng nóng khiến nhu cầu điện tăng mạnh

Thông tin tại tọa đàm “Đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2026” do Báo Xây dựng tổ chức chiều 10-6, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tổng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 138,9 tỷ kwh, tương đương mức tăng trưởng khoảng 8,9% so với năm 2025.

Đây là con số tương đối cao, cao hơn 2 tỷ kwh so với phương thức vận hành năm mà ban đầu từ cuối năm 2025 tính toán. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, vẫn đảm bảo cung ứng điện đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các tháng cuối năm 2026, dự kiến sản lượng điện tiêu thụ khoảng 325 tỷ kwh, theo NSMO, hệ thống điện Việt Nam vẫn sẽ đáp ứng được sản lượng này, đáp ứng được tiêu dùng về điện của đất nước trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, ngoài sản lượng điện thì còn cần quan tâm đến công suất. Trong các giờ cao điểm, đặc biệt vào ngày nắng nóng, công suất tiêu thụ điện tăng vọt, tập trung vào các thiết bị điều hoà, làm mát.

Tuy cùng 1 thiết bị nhưng chỉ cần chênh lệch về nhiệt độ giữa các ngày, cũng có thể khiến công suất tiêu thụ điện tăng cao. Điều này gây áp lực rất lớn cho cơ quan điều hành.

Cuối tháng 5 vừa qua, ghi nhận công suất đỉnh của toàn hệ thống điện quốc gia lên đến khoảng 58.000 MW, tăng 5,6% so với kỷ lục năm 2025, sản lượng lên đến 1,2 tỷ kwh/ngày, tăng tương đương khoảng 9,5% so với kỷ lục năm 2025.

Trong đó, miền Bắc tiêu thụ đến 630 triệu kwh, quá 1 nửa tiêu thụ cả nước. Công suất đỉnh lên đến 30.000 MW, tăng tương đương 6,3% so với kỷ lục năm 2025, tăng tương đương với 1 nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

“Đâu đó mỗi năm ở miền Bắc, sẽ cần thêm một nhà máy thủy điện Hòa Bình nữa thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng hàng năm”- ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Một điểm đáng chú ý khác là nếu như năm 2025 kỷ lục tiêu thụ điện rơi vào tháng 8 thì năm nay, dù mới tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục của năm 2025.

Như vậy, mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu, chưa kể, dự kiến El Nino năm nay sẽ kéo dài bắt đầu từ giữa năm nay đến năm 2027, cho thấy còn rất nhiều khó khăn phía trước.

“NSMO luôn cố gắng, luôn nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện, chúng tôi cũng sẽ phải bằng mọi cách, bằng mọi giá và bằng mọi các phương pháp, các phương tiện, công cụ, bằng mọi nguồn lực, cố gắng để đảm bảo cung ứng điện tốt nhất cho mùa nắng nóng năm 2026 cũng như các tháng còn lại của năm 2026”- ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Văn Năm, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, qua theo dõi số liệu, những ngày nhiệt độ bình thường, sản lượng điện của toàn tổng miền Bắc thì rơi vào khoảng 280 đến 310 triệu kWh trên ngày. Tuy nhiên những ngày nắng nóng cuối tháng 5, sản lượng của miền Bắc đã đạt đến 430 đến 440 triệu kWh/ ngày.

Mức chênh sản lượng hơn 100 triệu kWh/ngày giữa ngày nhiệt độ bình thường và ngày nắng nóng rất lớn, thể hiện áp lực của hệ thống điện và sự đột biến của phụ tải.

“Chúng tôi cho rằng miền Bắc sẽ trải qua những ngày công suất cực đỉnh có thể cao hơn trong tháng 5 và khả năng dự báo sẽ rơi vào tháng 6 hoặc tháng 7. Công suất đỉnh của hệ thống của miền Bắc, của tổng miền Bắc có thể đạt 21.200 đến 21.500 MW, thậm chí trong điều kiện cực đoan hơn thì phụ tải đỉnh của miền Bắc có thể vượt qua 22.000 MW.

Đó là áp lực rất lớn cho toàn bộ hệ thống điện nói chung và hệ thống điện của miền Bắc nói riêng trong việc vận hành an toàn, tin cậy, liên tục hệ thống điện để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân”- ông Đỗ Văn Năm cho hay.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương thông tin, so với các kịch bản Bộ Công Thương đề ra thì phụ tải tăng cao hơn kịch bản cơ sở. Tuy nhiên vẫn thấp hơn kịch bản điều hành, tức là vẫn chủ động được.

Căn cứ vào thực tế vận hành 5 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo NSMO cũng như EVN có kịch bản điều hành 6 tháng còn lại năm 2026. Dự kiến cả năm đạt khoảng 352,4 tỷ kWh, tăng 9,1% so với năm 2025 và cao hơn kịch bản cơ sở.

“Có thể nói rằng thực tế diễn ra năm 2026 tương đối sát với các kịch bản của Bộ Công Thương. Nhưng vẫn còn rất nhiều yếu tố, thách thức, áp lực cho vận hành hệ thống điện trong 6 tháng còn lại của năm 2026”- ông Bùi Quốc Hùng nhấn mạnh.