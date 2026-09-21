Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Trong 2 ngày 12 và 13-9, Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội đã điều tra, khám phá làm rõ 2 đối tượng có hành vi đột nhập trộm cắp máy tính xách tay.

Ngày 12-9/2026, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận trình báo của anh W.C.Y. (SN 2008, quốc tịch Trung Quốc, sinh viên Đại học Hà Nội) bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Theo trình báo của anh Y, anh bị mất 1 laptop nhãn hiệu ASUS FX608LMG, màu đen trị giá 38 triệu đồng tại phòng ở trong ký túc xá Đại học Hà Nội.

Trần Việt Hùng tại hiện trường vụ việc

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đại Mỗ đã nhanh chóng xác minh, rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Trong vòng 24 giờ, Công an phường Đại Mỗ đã xác định Trần Việt Hùng (SN 2006) trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh là người lấy laptop của anh Y, tiến hành triệu tập về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hùng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện Công an phường Đại Mỗ đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Đặng Văn Bội

Cũng trong ngày 12-9, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của anh N.V.T trú xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) về việc kho hàng tại khu Đồng Sếu, Tổ dân phố Liên Cơ bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 laptop và 13 máy siết bu-lông, tổng trị giá khoảng 47 triệu đồng.

Khẩn trương truy xét, xác định đối tượng phạm tội, ngay trong ngày 13-9, Công an phường đã vận động, thuyết phục đối tượng Đặng Văn Bội (SN 2002) trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình đến trụ sở đầu thú; đồng thời tổ chức dẫn giải, thu giữ toàn bộ tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, trường học, kho bãi và người dân nâng cao ý thức cảnh giác; chú ý khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi phòng; lắp đặt camera an ninh và bảo quản tài sản có giá trị nhằm chủ động phòng ngừa kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.