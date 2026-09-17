“Lễ hội Trung thu 2026”: Trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho thiếu nhi

ANTD.VN - Do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức, “Lễ hội Trung thu 2026” sẽ tạo dựng không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc, mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm bổ ích, ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu.

Trong khuôn khổ Lễ hội, các hoạt động trưng bày, triển lãm tranh thiếu nhi, giới thiệu không gian Tết Trung thu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa và các sản phẩm thủ công góp phần tạo nên không gian văn hóa đa dạng, sinh động.

Trong đó nổi bật là trưng bày tranh thiếu nhi gồm 2 chủ đề: “Dưới ánh trăng xanh” giới thiệu các tác phẩm tham gia “Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi Thành phố mở rộng 2026”, do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện, và “Ước mơ xanh” giới thiệu những bức tranh giàu màu sắc, thể hiện nét vẽ hồn nhiên, trong sáng và ước mơ của thiếu nhi về một thế giới chan hòa tình yêu thương, nơi trẻ em được học tập và vui chơi.

Hoạt động rước đèn ông sao

Những hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, khám phá của công chúng mà còn khuyến khích sự sáng tạo, phát huy năng khiếu nghệ thuật và khả năng cảm thụ văn hóa của trẻ em

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thực hành sáng tạo cũng được coi là điểm nhấn của Lễ hội Trung thu 2026. Các em thiếu nhi được tham gia làm đồ chơi Trung thu truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công như gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; làm bánh Trung thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian, hoạt động vận động, trò chơi học tập, cờ vua và Rubik, góp phần rèn luyện sự khéo léo, tư duy, tính kiên trì và tinh thần giao lưu, đoàn kết.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón Trăng tiếp tục mang đến không khí vui tươi, rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Các em nhỏ thử tài làm bánh Trung thu dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Trung thu cho em” và hoạt động phá cỗ trông trăng tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng, góp phần bồi đắp tình cảm yêu thương, sẻ chia và những ký ức đẹp về Tết Trung thu.

Lễ hội có sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân phường Hai Bà Trưng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Cung Thiếu nhi Hà Nội, các trường học, doanh nghiệp, nghệ nhân, cơ sở thủ công, tổ chức giáo dục, câu lạc bộ và nhóm sáng tạo nghệ thuật.

Thông qua “Lễ hội Trung thu - 2026”, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi văn hóa lành mạnh, an toàn, hấp dẫn; giúp các em thiếu nhi được vui chơi, trải nghiệm và khám phá những nét đẹp truyền thống, qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em.

Chương trình diễn ra vào ngày 23 và 24-9-2026 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.