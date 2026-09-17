“Khúc ca blouse trắng” trao yêu thương, gieo nụ cười đến các bệnh nhi dịp Trung thu

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng - Trung thu yêu thương 2026” nhằm đem đến niềm vui, tiếng cười, xoa dịu những âu lo cho các bệnh nhi nhân dịp Trung thu. Đồng thời, với thông điệp “Giai điệu từ tâm, khơi mầm hy vọng”, chương trình mong muốn mang đến một mùa Trung thu ấm áp dành cho các bệnh nhi, gia đình và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương với nhiều tiếng cười và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, gương mặt được yêu mến như ca sĩ Bích Ngọc (Á quân phong cách thính phòng tại Sao Mai 2015), DV Ngô Lệ Quyên, ca sĩ Ưng Anh Tuấn, ca sĩ Lê Anh, Lê Trang, MC Diệu Linh, ca sĩ nhí Trúc Anh, nghệ sĩ lắc vòng nghệ thuật Lâm Nhi, ảo thuật gia Tô Đức, nghệ sĩ múa rối Xuân Long,... Bên cạnh đó, sự đồng hành của Top 5 Miss Galaxy Việt Nam 2026 tại chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp dành tặng các bệnh nhi và gia đình.

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng - Trung thu yêu thương 2026”.

Đồng thời, chương trình là dịp để các bệnh nhi đang phải nằm viện điều trị được sống trọn vẹn không khí đoàn viên, ấm áp của ngày Tết Trung thu truyền thống. Qua đó, các bệnh nhi có thể tạm quên đi những mệt mỏi, đau đớn để hòa mình vào những giai điệu rộn ràng với tiếng cười, tiếng trống hội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đồng hành cùng chương trình, lan tỏa yêu thương với 10 phần quà thiết thực, bao gồm tiền mặt và hiện vật được trao đến tận tay các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà góp phần tiếp thêm niềm tin, gửi gắm nguồn động lực lớn lao giúp các “siêu nhân nhí” vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Là bệnh viện chuyên khoa nhi hàng đầu tại Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương từ lâu đã trở thành địa chỉ uy tín, đáng tin cậy của hàng triệu gia đình có con em gặp vấn đề về sức khỏe. Được thành lập từ năm 1969, bệnh viện nổi bật với chất lượng dịch vụ y tế hàng đầu, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng viên trong lĩnh vực nhi khoa. Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, bệnh viện không ngừng đổi mới nhằm mang đến những trải nghiệm khám chữa bệnh toàn diện nhất cho trẻ em trên khắp cả nước.

"Khúc ca Blouse trắng" là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành y tế, Hội Công tác xã hội ngành y tế và Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Báo An ninh Thủ đô và Tạp chí Sức khỏe Việt bảo trợ truyền thông.