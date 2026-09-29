Lãnh đạo Công an Hà Nội thăm chiến sỹ Cảnh sát hình sự bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN -Ngày 29/9/2026, Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm, động viên Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ

Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP.

Trước đó, rạng sáng 27/9/2026, trong quá trình tuần tra lưu động trên tuyến Lê Duẩn - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Tổ công tác của CATP Hà Nội, do Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn làm Tổ trưởng, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với một đôi nam nữ điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao, các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy và đâm vào đồng chí Tuấn.

Ngay sau đó, đồng chí Tuấn được đồng đội nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu do bị gãy chân phải và đã được phẫu thuật kịp thời.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Đại tá Nguyễn Đức Long ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn và gia đình; chia sẻ với những khó khăn, đau đớn mà đồng chí đang trải qua trong quá trình điều trị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nhiệm vụ và sự dũng cảm của Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; mong đồng chí giữ vững tinh thần, tuân thủ hướng dẫn của các y, bác sĩ, tích cực điều trị, sớm bình phục để trở lại công tác.

Đại tá Nguyễn Đức Long trao quà và Giấy khen của Giám đốc CATP tặng đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Đức Long đã trao quà của CATP và tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn, qua đó kịp thời ghi nhận, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, nhất là những CBCS không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Long trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tình chăm sóc, điều trị cho Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn; đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí được chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các phòng chức năng CATP chủ động phối hợp, thường xuyên nắm tình hình, thăm hỏi, động viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho CBCS và gia đình trong thời gian điều trị.

Sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP là nguồn động viên thiết thực đối với Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn và gia đình, đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm của Công an Thủ đô đối với cán bộ, chiến sĩ. Qua đó tiếp thêm động lực để mỗi CBCS yên tâm công tác, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì Nhân dân phục vụ.