"Là con gái thật tuyệt' - Cơ hội tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe nữ sinh từ đô thị đến biên cương

ANTD.VN -Với chủ đề “Hành trình từ Đô thị tới Biên cương”, chương trình đặt mục tiêu triển khai tại 20 tỉnh thành với hơn 120.000 nữ sinh thụ hưởng, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các trường bán trú, nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Diana phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế tổ chức Lễ khởi động chương trình “Là Con Gái Thật Tuyệt” niên khóa 2026–2027 tại Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội.

Với mục tiêu nâng cao kiến thức về tuổi dậy thì và chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt cho nữ sinh trung học cơ sở, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai tại 20 tỉnh thành với hơn 120.000 nữ sinh thụ hưởng, hướng tới tạo thêm cơ hội tiếp cận kiến thức và mang lại hỗ trợ thiết thực cho nữ sinh, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tổng giám đốc Diana Unicharm ông Takahiro Okada, Phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em bà Trần Thị Bích Loan và đại diện ngành Giáo dục, Phụ Nữ thành phố Hà Nội và 550 học sinh trường THCS Hoàng Mai tham gia khởi động chương trình Là con gái thật tuyệt năm học 2026 -2027

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, công ty cổ phần Diana Unicharm, Ban Giám hiệu nhà trường và hơn 550 nữ sinh.

Trang bị kiến thức để nữ sinh tự tin bước vào tuổi dậy thì

Theo khảo sát do chương trình thực hiện với hơn 4.800 nữ sinh trung học cơ sở tham gia, kiến thức về sức khỏe kinh nguyệt và khả năng chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong trường học vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.

Nữ sinh trường Hoàng Mai – Hà Nội tham gia chuyên đề giáo dục chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 32% nữ sinh hiểu đúng và đầy đủ về chu kỳ kinh nguyệt. Hơn 60% các em chỉ nhận diện qua hiện tượng vật lý thông thường mà chưa hiểu rõ đây là dấu hiệu cơ thể đã bắt đầu có khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, hơn 67% nữ sinh cho biết cảm thấy bất tiện khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ tại trường học. Khi chưa chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết, hơn 23% cho biết sử dụng giấy vệ sinh hoặc vải sạch để xử lý tình huống, trong khi 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà.

Ngoài kiến thức chăm sóc sức khỏe cá nhân, việc ghi nhớ các kênh tìm kiếm hỗ trợ cũng là một nội dung đáng lưu ý: hơn 30% nữ sinh tham gia khảo sát chưa ghi nhớ chính xác Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Những kết quả này cho thấy nhu cầu tăng cường giáo dục sức khỏe kinh nguyệt tuổi dậy thì, giúp nữ sinh hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể, biết cách chăm sóc bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ là vô cùng cần thiết.

Mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe cho nữ sinh từ Đô thị tới Biên cương

“Là Con Gái Thật Tuyệt” là chương trình giáo dục học đường khởi xướng bởi Diana, phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, nhằm nâng cao kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe kinh nguyệt và kỹ năng chăm sóc bản thân cho nữ sinh trung học cơ sở, để các em luôn tự tin tỏa sáng, vượt qua " ngày dâu" một cách dễ dàng và đón nhận tuổi dậy thì một cách lạc quan nhất.

Năm học này, chương trình đặt mục tiêu triển khai tại 20 tỉnh, thành với hơn 120,000 nữ sinh thụ hưởng

Trong năm học 2026–2027, chương trình đặt mục tiêu triển khai tại hơn 180 điểm trường thuộc 20 tỉnh, thành phố với hơn 120.000 nữ sinh thụ hưởng thông qua các hoạt động giáo dục và mô hình hỗ trợ tại trường học.

Đặc biệt, với thông điệp “Hành trình từ Đô thị tới Biên cương”, chương trình ưu tiên triển khai tại 100 trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai.

Ông Takahiro Okada – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm phát biểu tại sự kiện: “Với gần ba thập kỷ gắn bó với phụ nữ Việt Nam, Diana tin rằng mỗi bé gái đều có quyền được lớn lên trong sự thấu hiểu, an toàn và phát triển tối đa tiềm năng của mình. Sự đồng hành của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em là động lực to lớn để chúng tôi đưa dự án vươn xa đến tận các điểm trường biên giới. Chúng tôi mong muốn góp phần kiến tạo môi trường học đường thân thiện, an toàn và giảm thiểu những bất tiện về sinh lý, để các em tự tin vượt qua tuổi dậy thì và luôn tự hào: 'Là con gái thật tuyệt'”

Thông qua định hướng này, Diana và các đối tác mong muốn góp phần đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt cùng những hỗ trợ thiết yếu đến gần hơn với nữ sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó tạo điều kiện để các em an tâm học tập, tự tin trưởng thành và phát huy tiềm năng của mình.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ:

“Chăm sóc sức khỏe sinh sản và vệ sinh kinh nguyệt cho trẻ em gái là nội dung cần được quan tâm trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nhất là tại vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số và địa bàn còn nhiều khó khăn. Với sự đồng hành của Diana, chúng tôi mong muốn việc triển khai mô hình “Góc Nữ sinh” sẽ giúp các em được trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc bản thân, tự tin chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp, đồng thời được hỗ trợ những vật dụng thiết yếu khi cần. Qua đó, góp phần trao quyền cho trẻ em gái, giúp các em chủ động bảo vệ sức khỏe, tự tin học tập và theo đuổi ước mơ”.".

Hệ sinh thái giáo dục và hỗ trợ thiết thực ngay tại trường học

Để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình, các hoạt động trọng điểm được triển khai theo hướng kết hợp giữa cung cấp kiến thức và hỗ trợ thực tế, phù hợp với nhu cầu của nữ sinh tại từng địa bàn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

"Góc Nữ Sinh” – Không gian hỗ trợ tại trường học

Được bố trí tại phòng y tế trường học, “Góc Nữ Sinh” cung cấp tài liệu về giáo dục giới tính ban hành bởi Bộ Y tế. Mô hình đồng thời hỗ trợ băng vệ sinh Diana trong các tình huống cần thiết, giúp nữ sinh chủ động hơn khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ, giảm bớt lo lắng và hạn chế gián đoạn việc học.

Thông qua các buổi chia sẻ trực tiếp với sự tham gia của chuyên gia y tế hàng đầu cùng các nội dung giáo dục qua video, chương trình giúp nữ sinh tiếp cận kiến thức về những thay đổi ở tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt và cách chăm sóc vệ sinh cá nhân một cách khoa học, dễ hiểu.

Chương trình lồng ghép nội dung hướng dẫn nữ sinh nhận biết những tình huống cần được hỗ trợ, chủ động chia sẻ với người lớn đáng tin cậy và ghi nhớ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Qua đó, các em có thêm kiến thức và kỹ năng để tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp những tình huống liên quan đến bạo lực, xâm hại hoặc các nguy cơ đối với sự an toàn của bản thân.

Bà Trần Thị Bích Loan – Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh vai trò của kiến thức khoa học và sự hỗ trợ phù hợp trong môi trường học đường:

“Cục Bà mẹ và Trẻ em ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Diana trong việc khởi xướng và triển khai Chương trình. Sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nhà trường và các cơ quan chuyên môn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần đưa kiến thức và sự hỗ trợ thiết thực đến với trẻ em gái. Tôi cho rằng, sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, nhà trường và doanh nghiệp sẽ phát huy hiệu quả khi cùng hướng tới mục tiêu chung: giúp các em được chăm sóc tốt hơn, tự tin hơn và có điều kiện phát triển bình đẳng”.

Chương trình “Là Con Gái Thật Tuyệt” mong muốn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện vì sự phát triển toàn diện của nữ sinh Việt. Với định hướng mở rộng từ đô thị tới biên cương, chương trình tiếp tục khuyến khích mỗi cô gái trân trọng bản thân, chủ động chăm sóc sức khỏe và tự tin theo đuổi ước mơ.