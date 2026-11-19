ANTD.VN - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi thư chúc mừng và tri ân các thế hệ nhà giáo. Trong đó, Bộ trưởng chia sẻ về áp lực nghề nghiệp, và khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ tốt hơn danh dự, uy tín của thầy cô.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mong muốn bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục.

Tri ân đóng góp bền bỉ các thế hệ nhà giáo

Trong thư, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhắc lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, Bộ trưởng khẳng định từ những năm tháng kháng chiến đến công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho bao thế hệ người Việt Nam. Những thành tựu của giáo dục cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước luôn in đậm dấu ấn đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo.

Bước vào dịp 20/11 năm nay, toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực, thực chất. Bộ trưởng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, trí tuệ và sự đồng lòng của các nhà giáo, cán bộ quản lý ở mọi cấp học, trình độ đào tạo trên mọi miền đất nước, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô đang công tác ở những nơi còn nhiều khó khăn.

Thẳng thắn chia sẻ áp lực, hướng tới bảo vệ uy tín nhà giáo

Trước những khó khăn thực tế mà đội ngũ nhà giáo đang trải qua, Bộ trưởng nhìn nhận cùng với những đổi mới, thầy cô đang đối diện với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, trong đó có những vấn đề cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội.

Bộ trưởng thẳng thắn chia sẻ với thầy cô về những khó khăn "khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời", đồng thời thấu hiểu mong mỏi chính đáng của nhà giáo được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp.

"Tôi càng trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của biết bao nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người."

Cam kết tháo gỡ bất cập và kêu gọi sự đồng hành

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách, đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương "từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo".

Bộ trưởng mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương "thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô"; đồng thời mong các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục. Theo Bộ trưởng, mỗi bước đổi mới cần tạo thêm điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.

Bày tỏ niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” để cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, chất lượng giáo dục ngày càng cao và những chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô. Cuối thư, Bộ trưởng gửi lời chúc các nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong ngành cùng gia đình mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, mong mỗi thầy cô luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia trong mỗi ngày làm nghề.