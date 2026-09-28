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Pháp luật

Kịp thời phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

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K.H

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát, Công an xã Phú Xuyên đã phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Công an xã Phú Xuyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

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Đối tượng Vũ Thị Huệ

Theo đó vào ngày 25/09/2026, qua tuần tra kiểm soát tại thôn Nam Phú, xã Phú Xuyên, Công an xã Phú Xuyên phát hiện đối tượng Vũ Thị Huệ (SN 1992, HKTT: TDP Châu Giang, phường Duy Tân, Ninh Bình) có biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra hành chính.

Quá trình làm việc, đối tượng Huệ đã tự giác giao nộp 0,338 gam ma túy Heroin.

Ngay trong ngày, Công an xã Phú Xuyên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Huệ phục vụ điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc trên tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Công an xa Phú Xuyên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng xã Phú Xuyên ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.

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Từ khóa:

#ma túy

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