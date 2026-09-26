Tập huấn xử lý tình huống đột xuất tại Cơ sở Cai nghiện

ANTD.VN - Trước yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác quản lý, điều trị cai nghiện ma túy, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã tổ chức tập huấn chuyên sâu, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và lực lượng phối hợp.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Chiều 26-9, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã tổ chức tập huấn quy trình xử lý các tình huống đột xuất về an ninh, trật tự (ANTT) và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Chương trình do Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng và Thiếu tá Khuất Mạnh Thắng, Phó Trưởng Cơ sở, trực tiếp quán triệt, chỉ đạo và tham gia huấn luyện. Tham gia tập huấn có cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Cơ sở cùng lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội.

Nội dung tập huấn tập trung vào các phương án, quy trình xử lý những tình huống có thể phát sinh trong quá trình quản lý học viên, qua đó nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, thời hạn cai nghiện tự nguyện được nâng lên 24 tháng và cai nghiện bắt buộc là 36 tháng. Thời gian quản lý, lưu trú dài hơn cùng đặc điểm học viên đa dạng, trong đó có người có tiền án, tiền sự và diễn biến tâm lý phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở cai nghiện.

Thiếu tá Khuất Mạnh Thắng, Phó Trưởng Cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ và phương án phối hợp lực lượng khi xảy ra sự cố.

Tại buổi tập huấn, Thiếu tá Khuất Mạnh Thắng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc địa bàn, vị trí công tác, thực hiện đúng quy trình và nhiệm vụ được phân công; đồng thời chủ động nhận diện nguy cơ, kịp thời báo cáo, huy động lực lượng và triển khai phương án khi có tình huống phát sinh.

Các nội dung được hệ thống thành quy trình xử lý gồm 5 bước: tiếp nhận, xác minh thông tin; kích hoạt phương án báo động; tổ chức lực lượng xử lý tại hiện trường; kiểm soát, bảo vệ mục tiêu; ổn định tình hình và khắc phục hậu quả sau sự cố.

Đối với công tác PCCC và CNCH, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng phân luồng, sơ tán người và tài sản, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Cơ sở, trực tiếp quán triệt và triển khai các nội dung tập huấn đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

Cùng với việc nâng cao kỹ năng xử lý của từng cán bộ, đợt tập huấn chú trọng tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội và Công an phường Tùng Thiện thống nhất phương thức thông tin liên lạc, phương án xử lý và trách nhiệm của từng lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp.

Thông qua các tình huống thực hành, diễn tập như chữa cháy ban đêm, khống chế người gây rối, xử lý tình huống chống trốn…, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, phối hợp xử lý tại hiện trường, đồng thời rà soát những điểm còn bất cập trong quy trình để kịp thời khắc phục.

Qua tập huấn, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm ANTT, PCCC và CNCH, góp phần xây dựng môi trường cai nghiện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng.